D7 uzavřel střet náklaďáků a dodávky, hasiči řeší masivní únik nafty a oleje

Nehoda, při které se lehce zranil jeden člověk, byla oznámena kolem 07:40. „Podle prvotních zjištění se měl řidič nákladního auta zařazovat do pravého pruhu, kde se střetl s dvěma vozidly údržby silnic,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Hasiči podle Sýkory zachytili oleje a část nafty. „Nyní probíhá odtah havarovaných aut, nádrž nafty ale vytekla i mimo těleso dálnice, to musí odstranit specializovaná firma,“ řekl Sýkora.

Dálnice podle něj zůstane zavřená nejméně do 12:00, ale zřejmě i déle.

Bouralo se i na D1

Problémy byly dopoledne také na dálnici D1. Ta byla na 47. kilometru ve směru na Brno téměř na dvě hodiny uzavřená kvůli nehodě nákladního auta a dodávky.

Řidič a spolujezdec v dodávce utrpěli středně těžká zranění. Hasiči je museli vyprošťovat, protože dodávka zůstala zaklíněná v nákladním voze.

„Vyprošťování trvalo asi patnáct minut, poté jsme osoby předali do péče záchranářů. Na místě zasahovaly dvě jednotky, z Vlašimi a Benešova. Příjezd na místo byl kvůli koloně složitý,“ sdělil mluvčí hasičů Jan Sýkora.

„Operační středisko poslalo lékaře a záchranářskou posádku, a to LZS Praha a LZS Hradec Králové. Letecky jsme transportovali dva středně těžce zraněné, jednoho do Hradce a druhého do pražské nemocnice,“ sdělila iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Provoz jedním pruhem se podařilo obnovit kolem 8:45. V půl desáté se začala rozjíždět osmikilometrová kolona.

ŘSD Středočeský kraj @RSD_Stredocesky ❗️Dálnice D1 směr Brno uzavřena! V km 48 došlo k vážné nehodě osobního a nákladního vozidla. Na místě zasahují složky IZS a přistál vrtulník. Z dálnice je možné sjet v EXIT 41 Šternov a vrátit se na ni přes EXIT 49 Psáře. https://t.co/FecqN8P9Tu oblíbit odpovědět