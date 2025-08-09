Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta. Ve směru na Brno stála

Na dálnici D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Hvězdonicemi na Benešovsku hořel odpoledne návěs nákladního auta. Dálnice proto byla na 25. kilometru ve směru na Brno více než hodinu uzavřená. Nikdo nebyl zraněn. Na místě se vytvořila kolona dlouhá zhruba deset kilometrů.
Událost byla hlášena po 13:15. „Hořel tam nákladní vůz, předběžně se jedná asi o technickou závadu. Dálnice je v současné chvíli zavřená,“ řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková po 13:30.

„Středočeští záchranáři na místě nezasahovali,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Provoz na dálnici se podařilo obnovit kolem 14:30.

