ŘSD s jejich výstavbou chtělo začít letos. I s uvedenými úseky chce ŘSD v příštím roce začít stavět 111,4 kilometru dálnic a otevřít 39,2 kilometru dálnic a 21 kilometrů na silnicích první třídy.
„V tuhle chvíli nemáme k dispozici konkrétní termín zahájení těchto konkrétních dvou staveb,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Nyní se ŘSD soustředí na zprovoznění hotových úseků, kde se dělají poslední technické kontroly.
Návrh státního rozpočtu včetně návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dosud nebyl schválen. Nastupující koalice před týdnem vrátila vládě státní rozpočet, podle hnutí ANO v něm chybí asi 96 miliard korun včetně peněz na dopravní stavby. Původní návrh rozpočtu navíc SFDI počítal s příjmy ze státního rozpočtu vyššími zhruba o 37 miliard korun, než kolik byly plánované transfery ze státního rozpočtu do fondu.
Například v případě úseku na D11 má ŘSD připravenou podepsanou smlouvu od zhotovitele, která čeká na podpis generálního ředitele ŘSD Radka Mátla. „Což může udělat v okamžiku, kdy má k dispozici investiční prostředky. A my je nemáme,“ řekl Rýdl.
ŘSD je podle něj denně v kontaktu s ministerstvem dopravy a SFDI a jedná o potřebných investičních prostředcích na prioritní stavby, kam vedle zmíněných dálničních úseků řadí například silnici od Mladé Boleslavi směrem na Sobotku a obchvaty Břeclavi a Znojma.
Rozestavěné stavby
Zahájení staveb tak ovlivní vývoj ohledně rozpočtu SFDI. Na rozestavěné stavby, které by se měly otevřít v letech 2026 až 2028, ale podle vyjádření Mátla v podcastu ŘSD peníze jsou.
Mezi stavbami, které mají začít příští rok, jsou například úseky na D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, které mají vzniknout ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru jako PPP projekt. Dále by měla začít stavba dvou úseků na dálnici D6.
Zprovozněné mají být úseky na dálnici D3 vedoucí do Rakouska, a to Nažidla – Dolní Dvořiště a Kaplice – nádraží – Nažidla. O další úsek se rozroste D35, konkrétně od Ostrova do Vysokého Mýta. ŘSD jedná se zhotovitelem stavby o otevření úseku Džbánov – Litomyšl v příštím roce, s jehož otevřením se podle plánů počítá v roce 2027.
30. září 2025
V druhé polovině příštího roku by měly být zprovozněny tři kilometry z úseku D11 od Trutnova ke státní hranici, konkrétně se jedná o část u polských hranic. Dále by měl být hotový úsek D48 jako součást stavby Lešná – Palačov nebo úsek Hulín – Fryšták na D49.
Zprovozněno má být také nových 21 kilometrů na silnicích první třídy. Týká se to 11 staveb, například části obchvatu České Lípy, obchvatu u Sezemic nebo napojení od D3 na Český Krumlov. Mezi stavbami, které mají začít v roce 2026 na silnicích první třídy, jsou často obchvaty měst.