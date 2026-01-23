Na jižní Moravě se kvůli namrzajícímu mrholení staly od rána desítky nehod. Některá místa na silnicích jsou kvůli odstraňování následků zcela neprůjezdná. Vyplývá to z informací hasičů na síti threads, z informací policistů na webu či z informací společnosti Kordis JMK.
„Situace je svízelná. Se začínající dopravní špičkou je komunikace navíc i přetížená,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí brněnské policie Bohumil Malášek.
Na dálnici D2 se kvůli nehodě sjíždělo na objízdnou trasu na exitu 11, informovali policisté. Podle prvotních informací Maláška tam došlo ke srážce dodávky s chodcem a jsou dva zranění. Aktuálně by toto místo mělo být podle webu Dopravní info s opatrností částečně průjezdná.
Dálnice D1 byla kvůli nehodám zavřená mezi 214. a 221. kilometrem na Vyškovsku směrem do Brna. Hasiči odstraňují dále nehodu na silnici 430, souběžné s D1, mezi Rousínovem a odbočkou na Velešovice. Stejně tak byla dočasně zavřená Vídeňská ulice u Modřic směrem z Brna.
„Především Brněnsko a Vyškovsko trápí od brzkých ranních hodin ledovka. To se odráží ve zvýšeném počtu dopravních nehod,“ uvedli policisté.
„Komunikace jsou nyní nejen obtížně průjezdné, ale i sjízdné,“ dodal Malášek. Kvůli počasí se na silnicích vytvořila ledovka. Dopravní zpravodajství Zelené vlny o ní mluví jako o černé ledovce, protože na asfaltovém povrchu silnic a dálnic není vidět.
Záchranka posílila služby
„Od rána zasahujeme u dopravních nehod, ošetřujeme zraněné. Silnice pokryla ledovka, navíc je velmi špatná viditelnost. Od rána došlo k několika dopravním nehodám a stále evidujeme další. Ošetřujeme pacienty v rozsahu lehkých a středně těžkých zranění. K nehodám došlo na dálnici D1 i D2, ale také třeba na Hradecké ulici v Brně-Řečkovicích či na Vídeňské v Modřicích,“ informovala ráno mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Podotkla, že situace je velmi náročná. „Posílili jsme všechny brněnské základny o jednu záchranářskou posádku, posílen byl i tým specializovaných činností. Komunikujeme s nemocnicemi a usilujeme o to, aby předání pacientů bylo co nejplynulejší, děkujeme za spolupráci,“ dodala.
Kromě nehod na dálnicích špatně jezdí také městská hromadná doprava v Brně či regionální autobusy. Linky v krajském městě nabírají zpoždění až 25 minut, v některých případech dokonce 40 minut.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu má v pátek být v Jihomoravském kraji zataženo, na některých místech se objeví slabé sněžení nebo mrholení, a to i mrznoucí. Maximální teploty budou kolem nuly.