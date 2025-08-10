Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvoří kolony

Policie před polednem kvůli několika nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Objízdné trasy vedou buď přes Blučinu a Židlochovice, nebo přes Měnín na Brněnsku.

Všechny tři nehody měly podle mluvčího policie Davida Chaloupky podobný scénář, srazilo se pokaždé několik aut, nejspíš při dojíždění do kolony. První nehoda se stala u Modřic, další pak u Rebešovic a Rajhradic.

U Modřic záchranáři ošetřili jednu ženu na místě, u Rebešovic se starali o jednu pacientku, u Rajhradic poskytli péči dvěma lidem, uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Stav zraněných by podle dostupných informací neměl být vážný.

Důvodem uzavírky je vyšetření nehod a úklid vozovky. Na místě se pohybuje technika kvůli odklízení havarovaných vozidel, v plném provozu by se to dělalo obtížně, uvedl Chaloupka.

