Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvoří kolony

Všechny tři nehody měly podle mluvčího policie Davida Chaloupky podobný scénář, srazilo se pokaždé několik aut, nejspíš při dojíždění do kolony. První nehoda se stala u Modřic, další pak u Rebešovic a Rajhradic.
U Modřic záchranáři ošetřili jednu ženu na místě, u Rebešovic se starali o jednu pacientku, u Rajhradic poskytli péči dvěma lidem, uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Stav zraněných by podle dostupných informací neměl být vážný.
Důvodem uzavírky je vyšetření nehod a úklid vozovky. Na místě se pohybuje technika kvůli odklízení havarovaných vozidel, v plném provozu by se to dělalo obtížně, uvedl Chaloupka.