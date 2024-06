Začala stavba poslední jihočeské části D3 u Kaplice, dokončí ji v září 2027

Září 2027. To je nové datum, do kterého by měla být kompletně zprovozněná celá jihočeská část dálnice D3. Dnes začala stavba posledního úseku, který scházel. Tím je téměř dvanáct kilometrů mezi Kaplicí nádraží a Nažidly.

„Debata a výměna informací ve finální fázi tendru mohla prodloužit stavbu o maximálně tři měsíce. To není fatální zdržení. Naopak je velmi pozitivní, jak se podařilo tlačit stavbu dopředu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V tomto úseku se přitom mělo začít stavět už na konci minulého roku. Paradoxní důvody to však přibrzdily. Přestože získané stavební povolení nabylo právní moci a byly vykoupené všechny pozemky, tak se start oddaloval.

ŘSD totiž nemohlo podepsat smlouvu se zhotovitelem. Do věci se vložil Antimonopolní úřad, a to kvůli dotazu na mimořádné nízkou cenu u uchazeče s nejvýhodnější nabídkou. Námitku však podala právě vítězná společnost z výběrového řízení.

„Původní cena byla podle projektu výrazně vyšší. V takových případech je na místě, aby investor věc prověřil. Když nastane výrazný rozdíl mezi projekční a navrhovanou cenou, může to zkomplikovat postup. Zhotovitel bezpečně odpověděl na všechny dotazy. Možná to byla i jeho strategie, aby státu dokázal, že není důvod k obavám,“ vysvětlil Kupka.

Práce vyjdou na 4,3 miliardy korun. Částečně bude úsek otevřený do konce roku 2026, celý však až o devět měsíců později.

„Díky tomuto úseku se výrazně sníží zátěž na silnici I/3, která nyní svádí veškerou dopravu z Českých Budějovic jižně k hranicím s Rakouskem. Nová trasa dálnice značně zklidní situaci v obcích podél silnice I/3 a zvýší se i bezpečnost v úseku,“ přidal za ŘSD generální ředitel Radek Mátl.

Trasa povede od Kaplice-nádraží západně od silnice I/3, míjí Kaplici, pokračuje kolem obcí Skoronice a Bujanov. U obce Suchdol se napojí na postavenou část obchvatu Dolní Dvořiště. Součástí bude 14 mostů, z toho dvě mostní estakády dlouhé 1,5 kilometru. U Suchdola vznikne oboustranná odpočívka s 215 místy pro kamiony, 275 místy pro osobní auta a 25 pozic pro karavany.

„Všichni na to dlouho čekáme. Dá se shrnout tím, že jsme všichni rádi. Silnice se dotýká města samotného. Je to výzva pro rozvoj města i celého regionu,“ shrnul starosta Kaplice Radek Ježek.

ŘSD obdrželo loni v září na stavbu D3 z Kaplice-nádraží k Nažidlům celkem čtyři nabídky. Cenově nejvýhodnější podalo sdružení firem MI Roads, Doprastav a maďarská Duna Aszfalt. Tuto část dálnice D3 chtějí postavit za bezmála 4,3 miliardy. To je 69,5 procenta oproti předpokladu ředitelství, tedy mnohem nižší nabídka.

Jihočeský hejtman Martin Kuba chtěl symbolicky předat kladívko do Středočeského kraje, kde napojení na D3 od Prahy schází. „Lidi zpravidla jen v létě zjistí, jak je těžké se dostat přes jižní Čechy, a to když jedou na Šumavu nebo do Chorvatska. Je to pro nás další symbol a důležitá dopravní stavba,“ uvedl.

Úsek mezi Kaplicí-nádraží a Nažidly je poslední částí dálnice D3 na jihu Čech, která nebyla rozestavěná. To se nyní změnilo, v platnosti by tak měl zůstat termín dokončení celého jihočeského úseku, a to do konce roku 2026.

V minulém týdnu se po letitých sporech začalo stavět u Tábora, kde stát získal pozemky od majitelů motocentra. Tam by mělo být hotovo do konce července, pak se začne jezdit bez omezení. Dosud byl provoz svedený do jednoho pruhu v každém směru. Před závěrem roku se zprovozní obchvat Českých Budějovic.