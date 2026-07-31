Slavnostní setkání na dálnici se uskuteční v půl desáté dopoledne. To znamená, že přibližně kolem poledne už by měl být provoz na nové úseku puštěný. Stavbu za 1,04 miliardy korun měla na starost společnost Swietelsky. Práce začaly v lednu roku 2024.
Téměř celý úsek vede jako trasa stávající silnice I/3. Součástí jsou tři mosty, z toho jeden stometrový vede přes Trojanský potok a slouží i jako biokoridor pro zvěř.
Původně měli úsek otevřít na konci srpna, nakonec to silničáři stihnou o měsíc dřív. Na konci úseku u Dolního Dvořiště vznikla ještě provizorní komunikace, díky níž se řidiči vyhnou obci. S plánovaným mostem až na hranici čekají, až se stavbou přiblíží také rakouská strana.
„Rakousko plánuje, že dostaví dálnici k našim hranicím mezi roky 2028 až 2031-32,“ uvedla před nedávnem šéfka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Vladimíra Hrušková.
Také upozornila, že letos to na D3 není jediný úsek, který se otevře. „Bude se otevírat také část z Kaplice-nádraží do Kaplice. To by mělo být koncem roku, někdy na přelomu listopadu a prosince. Tudíž se vyhneme tomu protivnému přejezdu v Kaplici-nádraží, protože tam je poměrně velký provoz vlaků a jakmile tam padnou závory, tak doprava stojí až na dálnici,“ upozornila.
Zbylou část jihočeské D3 plánuje ŘSD zprovoznit v létě 2027. „Pak se bude ještě dodělávat velká odpočívka Suchdol, ta by měla být v provozu na podzim,“ upřesnil Adam Koloušek, mluvčí ředitelství. Aktuálně je v provozu téměř sto kilometrů D3. Celá bude až do Prahy měřit zhruba 170 kilometrů.
Dokončovat budou také levou část odpočívky ve směru od Rakouska, kudy nyní vede stávající silnice směrem na hranici. Pak už bude hotové všechno. Nově je pak třeba v provozu také okružní křižovatka u Kaplice, která bude napojená na přivaděč na budoucí dálnici a odtud se pojede dál do města a dalšími směry.
Zajímavostí nového úseku je, že kvůli ochraně kriticky ohrožené perlorodky říční bylo nutné navrhnout speciální čištění dešťových a stavebních vod, ještě než odtečou do řeky Malše.