Dálnice odnikud nikam přilákala o víkendu tisíce lidí, zajímala i neřidiče

Zhruba tři kilometry nové dálnice si mohli návštěvníci vyzkoušet pěšky, na kole nebo na bruslích v rámci dne otevřených dveří, který Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pořádá tradičně před zprovozněním každého úseku. Už krátce po desáté hodině bylo na improvizovaném parkovišti v obou jízdních pruzích jasné, že o akci bude velký zájem. „Dálnice ještě nejede a už jsme v koloně,“ zaznělo z jednoho z přijíždějících aut.
Z necelých dvanácti kilometrů se lidem otevřely zhruba tři mezi mimoúrovňovou křižovatkou v Opatovci a visutou mostní estakádou nad Mikulečským potokem a silnicí I/35. Kdo neměl elektrokolo, musel pořádně šlápnout do pedálů. Dálnice tu ve zvlněné krajině Svitavska stoupá ke Gajeru až do nadmořské výšky 515 metrů. „Proti větru to byla docela fuška, ale dolů to byl pěkný sešup,“ pochvaloval si pan Jiří stejně jako většina návštěvníků.
Členové Klubu českých turistů z Poličky pojali vyjížďku na novou dálnici jako celodenní výlet. „Je to krásná cyklostezka, mohli by to tak nechat,“ pousmál se na konci úseku jeden z cykloturistů.
Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla dorazilo do poledne přes pět tisíc lidí. „Od půlky srpna jsme podobné akce pořádali každý víkend, tahle byla v letošním roce poslední. Těší nás ten obrovský zájem,“ uvedl Rýdl u stánku ŘSD s aktuální mapou D35, kolem níž se neustále tvořily hloučky zvědavců.
„Lidé se nejvíc ptají na odpočívky, proč jich je tak málo, nebo kdy začne stavba navazujícího úseku do Mohelnice v rámci PPP projektu. Překvapivě je hodně zajímá také přivaděč na Českou Třebovou,“ doplnil Miroslav Řehák z pardubické pobočky ŘSD.
Dálnice přilákala i ty, kteří autem nikdy nejezdí. „Auto nemám a nikdy jsem neměl. Na kole už se sem po otevření nepodívám. Je to úžasná stavba, která úplně proměnila krajinu. Chtěl jsem si ji zdokumentovat,“ říká Jan Richtr pod mohutným železničním mostem, jenž vznikl ještě před samotnou stavbou dálnice.
K nejzajímavějšímu objektu – téměř půlkilometrové mostní estakádě v táhlém oblouku – se ale návštěvníci nedostali. „Na estakádě provádíme dokončovací práce na izolacích, mohlo by dojít k jejímu poškození. Pro lidi by to navíc nebylo komfortní,“ vysvětlil Stanislav Král z pardubické správy ŘSD.
Zbývá položit poslední vrstva asfaltu
Stavbaři mají něco přes dva měsíce na dokončení všech prací. Momentálně instalují svodidla, zbývající oplocení a provádějí terénní úpravy. Brzy se objeví i první dopravní značky.
Kupka: Rozestavěné dálnice neohrozí rozpočet
Na bruslích si poslední jízdu po dálnici užíval i ministr dopravy Martin Kupka, který v souvislosti s projednávaným rozpočtem odmítl tvrzení, že by rozestavěným dálnicím – včetně D35 od Ostrova ke Svitavám – hrozilo zastavení. Posílit finance Státního fondu dopravní infrastruktury bude podle něj možné díky vyššímu výběru daní na konci roku.
„Další věc je využití nespotřebovaných a neprofilujících výdajů. To je velký objem peněz, který by se dal použít. A také je potřeba při jednání o rozpočtu zohlednit, jak česká ekonomika roste – zatímco rozpočet počítal s růstem 2 %, ČNB odhaduje 2,6 %,“ uvedl Kupka.
Zároveň upozornil, že budoucí vláda bude muset stavby dál prioritizovat. „Letošní rozpočet byl schválený ve výši 160 miliard, ale výsledně přesáhne 170 miliard, protože jsme dokázali během roku najít další finance, aby se mohlo postupovat rychleji. Tempo přípravy nových staveb se zrychlilo, a právě proto bude třeba pečlivě volit priority,“ dodal ministr.
„Zbývá nám položit ještě poslední obrusnou vrstvu asfaltu v celé délce dálnice, což plánujeme během následujících dvou až tří týdnů. V listopadu zahájíme přejímací řízení, bezpečnostní audity a další zkoušky tak, aby mohla být dálnice uvedena do předčasného užívání 18. prosince,“ uvedl Král. Dodal, že v příštím roce se budou dokončovat obslužné komunikace a přilehlé cesty.
Ačkoli nový úsek zatím z obou stran nenavazuje na další části D35, podle ředitele ŘSD Radka Mátla bude mít význam hned po otevření.
„Je pravda, že málokdy otevíráme takto osamocený úsek, který neuleví žádné obci. Na druhou stranu – každý nový kilometr dálnice pomůže. Silnice I/35 je silně přetížená a často se tu stávají vážné nehody. Zrovna dnes ráno tady poblíž došlo k tragické dopravní nehodě, při níž zemřela jedna řidička. I proto děláme vše pro to, aby byla celá D35 dokončena co nejdřív,“ uvedl Mátl.
Tragédií má úsek mezi Svitavami a Litomyšlí v minulosti za sebou hned několik. Před více než dvaceti lety u obce Janov opilý řidič Fordu Transit čelně narazil do Renaultu Nevada kombi. Noční cesta dvou rodin na dovolenou skončila tragicky – kromě čtyř nepřipoutaných dospělých zemřely i dvě děti. Kojenec v zavazadlovém prostoru přežil jen zázrakem.
O čtyři roky dříve zahynul na stejném místě pardubický basketbalista Vladan Vahala, který ve 29 letech zemřel v plamenech po bočním nárazu do stromu. Doma na něj čekal sedmiletý syn Filip.