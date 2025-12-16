V souvislosti s dálnicí měli hned od rána dost práce dopravní policisté, kteří těsně před devátou hodinou museli zastavovat nedočkavé řidiče na nové světelné křižovatce k dálnici od Litomyšle.
Stavbaři totiž u nových semaforů k dálničnímu přivaděči u Litomyšle odstranili plachtu z dopravní značky, která posílá tranzitní dopravu na dálnici. Řidič slovenského kamionu by tak jedním z prvních, co si dálnici projel. „A je tam,“ okomentovali řidičovu troufalost opodál stojící dělníci. Policisté poté nájezd na dálnici zahradili a na dálnici se první auta dostala až krátce po půl jedenácté.
Jako první na dálnici vyjelo policejní auto následováno třemi osobními vozy. Jeho řidiči vítali otevření obchvatu troubením. Cesta po dálnici trvá z jednoho konce na druhý zhruba pět minut. Největší zdržení nastává pro řidiče nedaleko Džbánova, kde na styku dálničního přivaděče se silnicí I/35 jsou nové semafory, jejichž režim se bude dolaďovat za provozu.
„Semafory mají tzv. dynamické řízení, to znamená, že intervaly se budou přizpůsobovat intenzitě provozu. Prioritu bude mít předpokládaný nejzatíženější směr od dálnice ve směru na Litomyšl a opačně. V momentě, kdy je semafor přehlcený, tzn. ze všech směrů to jede, potom padá do pevného režimu s předem nastavenými intervaly,“ řekl dopravní inženýr Policie ČR Tomáš Krpata s tím, že první týden se bude semafor odlaďovat. „Uvidíme, co s dopravou udělá odpolední špička,“ dodal krátce po zahájení provozu.
Průtah Vysokým Mýtem posetý semafory a křižovatkami ve špičkách pravidelně kolaboval a řidiči tu trávili popojížděním i půl hodiny. „Všichni, kdo Vysokým Mýtem projíždějí, vědí jaké to dosud bylo dopravní peklo,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Na neúnosnou dopravní situaci si tamní obyvatelé stěžovali desítky let. V Pardubickém kraji nebylo město, které by tranzitní dopravou trpělo tolik.
Ředitelství silnic a dálnic otevírá tento týden na silnici D35 tři nové úseky, z toho dva v Pardubickém kraji. „Když si vezmu všechny úseky D35, které letos otevíráme, tak top je určitě obchvat Vysokého Mýta,“ řekl Mátl.
Úsek Vysoké Mýto - Džbánov měl stát podle soutěže 1,8 miliardy, odhadovaná cena je nyní o půl miliardy korun vyšší. Náklady se podle Mátla zvýšily kvůli inflaci, změnám během výstavby, ale cena poskočila vinou bonusu stavebníkům za to, že obchvat otevřeli o pět měsíců dříve, než podle smlouvy měli.
Úsek D35 Vysoké Mýto Džbánov v číslech
5950 m dlouhý dálniční úsek
Zdroj: ŘSD
Nový obchvat není dokonalý. Z obou stran totiž chybí pokračování dálnice. Navazující úsek z Ostrova do Vysokého Mýta stejně tak jako pokračování D35 na Litomyšl bude v nejlepším případě k dispozici za rok.
Podle města nejde o zásadní problém, přesto se obává komplikací. Cesta po obchvatu totiž znamená zajížďku 2,3 kilometru oproti přímé cestě přes Vysoké Mýto.
Několik set metrů navíc najedou řidiči nejenom po silničních přivaděčích k dálnici, ale započíst je potřeba i točení volantem na ramenech dvou mimoúrovňových křižovatek, z čehož ta druhá u Džbánova zahrnuje i dva kruhové objezdy.
„Mezi dopravními inženýry panují dohady, jestli nebudou ve špičkách zahlcené. Jsou poměrně malé,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.
Cesta přes město je kratší
Řidiče kamionů může delší trasa po zpoplatněné dálnici odradit. „Máme obavy, aby si kamiony zejména v noci, kdy je město prázdné a semafory jsou vypnuté, cestu nezkracovaly. Pevně věříme, že si to ve dne kvůli hustší dopravě rozmyslí. Popřípadě zrušíme zelenou vlnu, aby auta musela víckrát zastavovat a průjezd nebyl tak snadný,“ dodal místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.
Podle Radka Mátla cesta po dálnici bude výrazně plynulejší. „Řidiči možná víc najedou, ale čas uspoří. Podle mne to bude rozhodně komfortnější jízda. Průtah získá úplně jiný charakter. Situaci za rok ještě víc umocní navazující úsek od Ostrova,“ řekl Mátl.
Termíny výstavby dálnice D35
Úseky v Pardubickém kraji
Sedlice – Opatovice n. L. 4,2 km (zahájeno 09/2007, zprovozněno 11/2009)
Opatovice n. L. – Časy 12,6 km (zahájeno 03/2019, zprovozněno 12/2021)
Časy – Ostrov 14,7 km (zahájeno 12/2018, zprovozněno 12/2022)
Ostrov – Vysoké Mýto 6,2 km (zahájeno 05/2024, zprovoznění 2026)
Tunel Homole 0,8 km (zahájeno 05/2024, zprovoznění 2026)
Vysoké Mýto – Džbánov 6,0 km (zahájeno 11/2023, zprovozněno 12/2025)
Džbánov – Litomyšl 7,6 km (zahájeno 04/2024, zprovoznění 2026/2027)
Litomyšl – Janov 10,4 km (zahájeno 02/2025, zprovoznění 2027)
Janov – Opatovec 11,8 km (zahájeno 05/2023, zprovozněno 12/2025)
Opatovec – Staré Město 16,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2030)
Úseky v Královéhradeckém kraji
Úlibice obchvat 1,6 km (zahájení 2026, zprovoznění 2029)
Úlibice – Hořice 16,3 km (zahájení 2026, zprovoznění 2028)
Hořice – Sadová 10,5 km (zahájeno 11/2023, zprovozněno 12/2025)
Sadová – Plotiště 7,5 km (zahájeno 09/2024, zprovoznění 2026)
Úseky v Olomouckém kraji
Staré Město – Mohelnice 18,2 km (zahájení 2026, zprovoznění 2030)
Křelov – Slavonín 3,2 km (zahájeno 02/2024, zprovozněno 11/2025)
Zdroj: ŘSD
Dalších 12 kilometrů na Královéhradecku
Otvírá se také vůbec první úsek D35 v Královéhradeckém kraji. Jde o téměř 12 kilometrů u Hořic na Jičínsku. Na tuto dálnici řidiči najedou ze směru od Hradce Králové před obcí Sadová a sjíždět budou u Hořic. Až na hranici krajského města se stavbaři dostanou do roka, tehdy se D35 napojí na D11.
Úsek D35 z Hořic do Sadové buduje za 2,44 miliardy korun bez daně sdružení firem Eurovia CS, M-Silnice a Stavby mostů. Měří 10,45 kilometru a je na něm 14 mostů včetně 350 metrů dlouhé estakády kolem Hořic. Stavba zahrnuje také mimoúrovňovou křižovatku Hořice a téměř 5 kilometrů protihlukových stěn. Stavba začala v listopadu 2023.
Nově zprovozněná část dálnice zahrnuje kromě úseku Hořice – Sadová také první etapu úseku Sadová – Plotiště nad Labem, kde se bude na dálnici najíždět. Ten začali stavbaři budovat teprve před rokem a ještě před několika měsíci vedla v trase dálnice přeložka silnice I/35, aby stavbaři mohli budovat mimoúrovňovou křižovatku s dvěma kruhovými objezdy a mostem přes dálnici.
Navazující úsek ze Sadové do Plotišť u Hradce Králové staví za 1,63 miliardy sdružení MI Roads, Doprastav a Duna Aszfalt. První část v délce 1,3 kilometru se otevře již nyní, zbývajících 6,3 kilometru má jít do provozu v prosinci 2026. Úsek napojí v Plotištích jičínskou část D35 na dálnici D11.
Na nových úsecích se bude jezdit zatím bez poplatku, povolená rychlost bude standardních 130 kilometrů za hodinu.