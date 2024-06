Vysoké Mýto po dostavbě D35 čeká vysvobození, dopravní kolapsy zná i premiér

Přestavba uzlu v České Třebové má stát 17 miliard Správa železnic by ještě v průběhu léta chtěla vypsat tendr na modernizaci železničního uzlu v České Třebové. Ve středu to během kontrolního dne na dálnici D35 řekl ministr dopravy Martin Kupka. „Celá přestavba vyjde na více než 17 miliard korun bez DPH. V průběhu léta chceme vyhlásit zadávací řízení. Pokud proběhne bez problémů a rychle, tak aby se už v letošním roce mohlo s rekonstrukcí začít,“ řekl Kupka, jehož ministerstvo minulý týden na Centrální komisi projekt schválilo. Práce rozetapizované do roku 2031 zasáhnou do života České Třebové mnohem více než nedávno zprovozněný uzel Pardubice. „Je to dáno jednak významně odlišnou podobou celého toho uzlu co do rozsahu a počtu kolejí včetně modernizace trakčního vedení,“ dodal. Kupka také přiznal, že by byl rád, kdyby se v soutěži objevily nabídky pod vyprojektovanou cenou podobně jako se to děje na stavbách Ředitelství silnic a dálnic. „Uvidíme, jak to dopadne v tomto případě. Už jsme se v několika jiných soutěžích i na železnici setkali s tím, že konkurence v soutěži přinesla pro stát nižší cenu,“ uvedl ministr. O modernizaci železničního uzlu v České Třebové se mluví čtyři desítky let. Poslední zevrubnější rekonstrukcí prošel v 60. letech minulého století během elektrizace celého hlavního tahu z Prahy na východ republiky. Denně nádražím projede více než 400 vlaků.