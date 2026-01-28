Za rok 2025 projelo po tomto úseku dálnice 5,69 milionu automobilů, což představuje v průměru více než 15 tisíc vozů denně, informoval ve středu v tiskové zprávě správce komunikace Via Salis.
Stavba, vybudovaná jako první v ČR díky spolupráci soukromého a veřejného sektoru (tzv. PPP projekt), přinesla plynulejší dopravu, zkrátila cestování mezi Prahou a Pískem zhruba o 20 minut a ulevila obcím na trase.
Úsek dálnice mezi Příbramí a Pískem o délce 32 kilometrů je v provozu od prosince 2024. Minulý rok písečtí úředníci řešili 19 686 překročení povolené rychlosti a dalších 433 překročení hmotnosti vozidel.
„Výnosy z pokut uhrazených v souvislosti s překročením rychlosti loni činily 15,1 milionu korun. Předpokládá se, že v nadcházejících letech výnosy klesnou, protože o měřených úsecích jsou řidiči dostatečně informování,“ uvedla Měšťanová. Na dálnici D4 je jen na území Písecka umístěno šest radarů a jedna vysokorychlostní váha.
Písek do nezbytného vybavení a softwaru investoval ještě před spuštěním měření zhruba dva miliony korun. Náklady na agendu přestupků na D4 by měly ročně být kolem 7,6 milionu korun. Výnosy z pokut využije Písek v oblasti dopravy a bezpečnosti ve městě.
Loni využívalo úsek dálnice D4 v průměru více než 15 tisíc vozů denně. Zhruba 83 procent provozu tvoří osobní auta. Celkem 32 nových a 16 modernizovaných kilometrů D4 spravuje tým Via Salis Operations. Loni zaznamenal přes tisíc výjezdů k preventivním zásahům, tedy průměrně třikrát denně.
Situaci pomáhá monitorovat kamerový systém. „Díky němu dispečeři například rozpoznali potíže řidiče, jehož přímo při jízdě postihl infarkt. Okamžitě jsme k němu vyrazili, zavolali záchranáře a ostatní řidiče jsme varovali na informačních tabulích,“ uvedl manažer provozu a údržby Via Salis Operations Ondřej Vašek.
Kromě kamerového systému využívá tým i další technologie, až deset procent všech pokročilých dálničních systémů v ČR je podle Via Salis nainstalováno právě na D4.
Patří mezi ně tísňové telefony, vysokorychlostní váhy, meteostanice, velkoplošné dopravní značky a panely s meteorologickými daty.
Sdružení Via Salis novou část dálnice postavilo za 43 měsíců, během nichž vybudovalo 32 kilometrů nové komunikace a dalších 16 kilometrů starších úseků opravilo. Firma se bude 25 let starat o její provoz, pak dálnici předá státu. Stát jí za to zaplatí 17,8 miliardy korun.