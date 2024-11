Hon na řidiče nebude. Na dálnici D4 chce ministr Kupka méně kamer

„Osm úseků je nesmysl, musíme to výrazně zredukovat. Cílem není řidiče pronásledovat,“ reagoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Já si umím představit, že by to bylo jen jedno měření v každém směru, nikoliv osm,“ dodal ministr. Jeho resort má v celé věci hlavní slovo.

Připomeňme, že měřit úsekovou rychlost na dálnici, kde platí rychlost 130 km/h, je v Česku vzácnost. S úsekovým měřením se na dálnicích setkáme jen v tunelech a přechodně též na rekonstruovaných úsecích, kde je sveden provoz do jednoho pruhu. Osadit 32 kilometrů nové čtyřproudé dálnice v otevřené krajině osmi úsekovými kamerami by byla česká premiéra.

Ministerstvo dopravy smlouvu na dostavbu dálnice D4 podepsalo před sedmi lety. Stavební konsorcium Via Salis bylo dle smlouvy povinno vybavit nové úseky moderními telematickými prvky, lidově řečeno kamerami sledujícími hustotu provozu. Těch bude na novém úseku D4 hned 195, pokryjí 100 procent dálnice.

O tom, že by tyto kamery měly zároveň měřit i úsekovou rychlost, se veřejnost dozvěděla až později. Exministr dopravy Dan Ťok na dotaz MF DNES odmítl, že by takový požadavek na stavební firmu před sedmi lety měl. Podle radnice v Písku, kde mají pokuty z D4 kasírovat, to spíš vypadá na novější záměr ministerstva, které však nedomyslelo odpor veřejnosti a teď od masivního úsekového měření couvá.

„Nejdřív nám loni řekli, že to bude osm úseků. Když jsme s ministerstvem jednali letos na podzim, už mluvili tak, že mohou být zapnuty všechny úseky nebo jen čtyři z osmi nebo taky žádný. Ale museli jsme přijmout šest nových úředníků. Dodnes nevíme, jestli se z výběru pokut zaplatí. Nás to štve,“ uvedl místostarosta Písku Josef Soumar (Piráti). „Nakoupili jsme také software za dva miliony a stále čekáme, až stát řekne, jaké úseky měření zprovozní,“ dodal.

„Pokud se měření úsekové rychlosti nespustí, tak většinu těch úředníků zase propustíme,“ shrnul místostarosta. Kromě pokut za rychlost má Písek vybírat i pokuty za přetížené kamiony z vysokorychlostní váhy.

Konsorcium Via Salis, které dálnici dostavělo a bude ji dalších 25 let provozovat a udržovat, dnes už také naznačuje, že možná ke spuštění všech měřících kamer nedojde. „Kamery jsou jenom technologie, která tam už je, která se teď ale hned využívat nebude, dokud se všechny instituce nedomluví. Zatím to nebylo rozhodnuto, je předčasné o tom mluvit,“ naznačila mluvčí konsorcia Daniela Pedret.

Zprovoznění kamer, které by měřily rychle jedoucí auta, není prý nezbytností, bez které by nešlo dálnici zkolaudovat a schválit do užívání. „Použití této technologie není podmínkou provozu,“ zdůraznila mluvčí.

Do pěti minut u nehody

Nově budovaná dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem se přitom vymyká i v jiných ohledech, než je zvažované množství úsekových měření rychlosti.

Koncesionářská smlouva s Via Salis provozovateli ukládá povinnost do pěti minut reagovat v případě nehody nebo omezení. Údaje ze 195 kamer se budou sbíhat do operačního střediska v Letech, kde bude sídlit údržba a středisko řízení provozu. Na místo události musí okamžitě vyjet údržbářské vozy. Ty budou napojeny na dohledový systém dálnice a budou schopny například kamionům do jejich vysílaček hlásit varování, že před nimi je omezení nebo že jedou moc rychle.

Při stavbě dálnice se firma snažila chovat ekologicky. Vyfrézovaný asfalt se recykloval, zemina odebraná zpod dálnice se neodvážela, ale budovaly se z ní svahy. Ty Via Salis oselo speciální směsí lučních semen namísto tradiční monokulturní trávy. Květiny budou opylovat včely, kterým zde vybudovali na zelených ostrůvcích deset úlů.

Spolu s dálnicí D4 mezi Příbramí a Pískem otevře stát v týdnu od 16. do 22. prosince dohromady zhruba 80 kilometrů nových dálnic. Půjde o 28 kilometrů dálnice D3 kolem Českých Budějovic, 21 kilometrů D55 u Uherského Hradiště nebo osm kilometrů D48 Palačov–Šenov u Nového Jičína. Jde o rekord.

„Tolik se v ČR prakticky nikdy v historii najednou za celý rok nezprovoznilo a tady to budeme mít v jednom týdnu. Bude to významný týden pro celou českou dálniční síť a pro veřejnost,“ zdůraznil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.