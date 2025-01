Úřady kolem D4 čekaly záplavu pokut a nabraly úředníky. Řidiči je zaskočili

„Opravdu tam nikdo nejezdí mimo limit,“ reagoval starosta Příbrami Jan Konvalinka (ANO). Loni to podle něj vypadalo, že se bude měřit kompletně celý úsek D4, a radnice nabyla dojmu, že počet vzniklých přestupků bude obrovský.

„Až těsně před uvedením dálnice do provozu se zjistilo, že měřený bude vždy jeden úsek. Ale to už jsme byli připraveni na původně očekávané množství přestupků,“ posteskl si.

Státu zazlívá fakt, že počet zapínaných měřených úseků městům včas nesdělil a neumožnil jim podle nich přijmout i počet úředníků. V Příbrami, stejně jako v Písku, přijali dva nové, nakoupili hardware a software. Aby se systém zaplatil, musel by třeba Písek ročně vybrat šest milionů korun. A to se prozatím nejeví jako reálné.

„Pokud systém bude pro město ztrátový, tak si jeho provoz neumím představit. Museli bychom někoho propustit. Nechceme nést tyto náklady přenesené působnosti státní správy,“ komentoval místostarosta Písku Josef Soumar (Piráti).

Podle něj je chyba i to, že aktuálně měřený úsek na dálnici je vždy označen obrovským světelným nápisem. „Takže my na jednu stranu po řidičích vyžadujeme, aby jezdili dle předpisů, a pak jim řekneme, že měřený je jen jeden úsek a že tento úsek právě projeli a dál můžou beztrestně svištět třeba stošedesátkou,“ podivil se Soumar.

To, že bude v každém směru zapínán pouze jeden měřený úsek, skutečně až loni na podzim prosadil ministr dopravy Martin Kupka (ODS) poté, co se snesla kritika na to, že osm úsekových radarů v každém směru je zbytečná šikana řidičů. Že dnes výběrčí pokut žehrají na malé příjmy, mu nevadí. „Měření rychlosti nikdy nemělo být a nemá být cestou k vylepšování obecních příjmů,“ zdůraznil Kupka.

Podle Daniely Pedret, mluvčí konsorcia Via Salis, které dálnici spravuje, přestupků přibude v létě, až tudy lidé pojedou na dovolenou. „Nemá smysl účinnost úsekových měření vyhodnocovat hned první měsíc provozu,“ zmínila.

Po nové D4 jezdí průměrně 12 tisíc aut denně. Výběr měřených úseků provádí speciální program náhodně a bez zásahu člověka. Každý den o půlnoci systém sám vybere, který úsek bude měřit, a automaticky ho přepne.