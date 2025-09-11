V Martincích se sešlo asi padesát lidí, v Horním Lapači čtyřicet. Přítomné jsou také policejní hlídky a antikonfliktní tým, který má uklidnit případné roztržky mezi protestujícími a řidiči.
Lidé v obou obcích opět přechází po přechodu tam a zpátky, aby auta nemohla projet. Stojícím řidičům dávají podepsat petici za co nejrychlejší otevření dálnice. Blokáda by měla trvat do 16.30, pak ji zřejmě ale po přestávce lidé opět spustí.
Především ve směru ze Zlína se tvoří několik stovek metrů dlouhé kolony, protože končí pracovní doba a lidé se vracejí ze zaměstnání. Někteří řidiči nervozně troubí, několik jich objíždí místo přes zákaz vjezdu.
„Cílem akce je upozornit na nesnesitelný provoz v naší obci, který vznikl otevřením přivaděče z Holešova. Za námi stojí dokončená dálnice a kvůli bezzubým zákonům chybí pouhých 200 metrů sjezdu u Fryštáku,“ uvedla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
„Týká se to nejen Martinic a Horního Lapače, náporem aut trpí i Fryšták, Lukov nebo Hrobice, kudy pokračuje transitní doprava. Jde především o bezpečnost našich občanů,“ dodala.
Každých deset minut ovšem blokádu přerušují a nechají auta projet. I tak ale musí řidiči očekávat kolony a zdržení. Lepší je oběma obcím se vyhnout, například přes sousední Přílepy.
„Pořád slyšíme sliby, že se dálnice dodělá, a nic se neděje. Trpělivost nám došla,“ řekl martinický starosta Pavel Fiurášek. „Klidně můžeme blokády dělat opakovaně až do doby, než se dálnice otevře. Záleží, jaký bude postoj obyvatel.“
„Byli jsme podpořit protest v Martinicích a nyní jej uspořádáme i u nás,“ podotkla starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. „Díky médiím se teď začaly ledy hýbat a stát s námi více komunikuje. Dokud ale nebude dálnice zprovozněná, pořád bude všechno jen na papíře,“ poznamenala.
Úzkou silnicí jezdí 13 tisíc aut denně
Lidem v okolí D49 vadí, že dálnice stále není otevřená až do Fryštáku, ale končí za Holešovem. Proto jezdí 13 tisíc aut denně nejen přes Martinice, ale i Horní Lapač a Fryšták.
Přitom úsek z Holešova do Fryštáku už je komplet hotový a chybí dokončit posledních 200 metrů nájezdu z dálnice na Zlín. To se nedaří kvůli opakovaným připomínkám a žalobám od ekologických organizací.
„Bez přivaděče není možné na posledních sedm kilometrů dálnice D49 pustit provoz,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Blokádě nezabránil ani ministr dopravy Martina Kupka, který v pondělí 8. září přijel do Martinic a diskutoval s místními. „Úplně chápu vaši naštvanost. Dálnice D49 je prokletá, je to průšvih,“ řekl lidem Kupka, který podle svých slov jako ministr žádnou jinou stavbou nestrávil tolik času.
„Jsem optimista v tom, že hned jak to bude na jaře možné, tak se zbývající kousek dálnice dostaví a propojí se stávajícím úsekem,“ naznačil ministr. „Ale chápu, že takových politiků už bylo, kteří vám to slibovali,“ dodal.
Pokud by to nevyšlo, je reálnou variantou omezení tranzitní dopravy pro nákladní auta přes Martinice a okolní obce.