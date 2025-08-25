Protest formou občanské neposlušnosti spočívá v dočasném zastavení dopravy. Lidé se rozhodli neustále přecházet po přechodu pro chodce, také se snaží projíždějícím řidičům vysvětlovat, proč to dělají. Akci nazvali 200 metrů pravdy.
Do Martinic se sjeli také starostové a starostky několika dalších okolních obcí i jejich obyvatelé, aby protest podpořili. Na místě je i policie a antikonfliktní tým.
„Věřím, že vše, co člověk udělá navíc, může pomoct. Bydlíme v Horním Lapači u hlavní silnice. Máme osmiletou dceru, která jde do třetí třídy. U našeho domu se ale nedá bezpečně přejít. Nemůžu ji pustit do školy samotnou, protože mám strach, aby se něco nestalo. Řidiči jsou bezohlední, nejezdí padesátkou a těch aut je příliš,“ uvedla účastnice akce Veronika Večeřová
Policisté se na místě snaží o zachování bezpečné dopravy i její plynulosti. Na té se podle tiskového mluvčího policie Zlínského kraje Radomíra Šišky v minulých dnech dohodli s organizátory protestu. „Na místě je přítomen z preventivních důvodů i antikonfliktní tým, protože ze zkušeností víme, že někteří řidiči bývají po ránu nervózní,“ doplnil Šiška.
Podle starosty Martinic Pavla Fiuráška dopadl protest na jedničku. „Chci poděkovat občanům, že nás přišli podpořit. A nejen těm z Martinic, jsou tady i lidéz okolních měst a vesnic, z Horního Lapače, Žeranovic nebo Přílep.“
Kolem padesáti lidí, někteří s reflexními vestami, se vydalo na dva přechody v centru Martinic a v 6.15 začali stále dokola přecházet silnici. Blokáda ovšem není kompletní. Když přijel linkový autobus, zazněl příkaz: „Autobus pouštíme!“
Řidiči podepisují petici
Stejně tak se zatím netvoří ani dlouhé kolony osobních aut. Zhruba každých pět minut lidé blokádu přeruší a auta pustí. Jde tedy zatím spíše o symbolickou blokádu.
„Po dohodě s policií jsme se rozhodli pouštět auta v intervalu pět až deset minut. Necheme dělat až tak velký nátlak na řidiče, je to lepší forma,“ uvedl starosta Martinic Pavel Fiurášek. Pokud by byla blokáda totální, hrozilo by podle něj, že policie auta odkloní ze silnice úplně a protest by ztratil smysl.
Protestující lidé rozdávají řidičům informační letáky, dávají jim podepsat petici a diskutují s nimi. Většina řidičů protest chápe a s místními lidmi souhlasí. Oba tábory spojuje to, že jsou naštvaní na stát a ekologické aktivisty kvůli odkladu dostavby dálnice.
„Samozřejmě mě to teď zdržuje cestou do práce, ale za dálnici bych se přimlouval. Už měla dávno být,“ řekl například Roman Havlásek, když seděl v čekajícím autě.
Někteří řidiči ale svá auta otáčejí a snaží se místo objet. Emotivně reagoval řidič pekařské dodávky, který vystoupil, chvíli debatoval s policistkou, pak ze sebe vysypal sprosté nadávky, opět nasedl, otočil auto a vydal se jinudy přes okolní obce.
Obcí projede 13 tisíc aut denně
„Za případné komplikace se omlouváme všem řidičům a obyvatelům. Ale po letech marného čekání jsme dospěli k tomuto kroku,“ okomentoval starosta Fiurášek.
V Martinicích denně jezdí pod okny domů 13 tisíc aut, což obtěžuje obyvatele otřesy, hlukem a prachem. Situace je navíc nebezpečná, protože přes cesty vedou jen přechody pro chodce bez světel.
Na dokončení dálnice, která by dopravě v obcích zásadně ulevila, ale čekají dlouhé roky. Zprovozněných je deset kilometrů do Holešova. Zbývajících sedm je téměř hotových, ale nejezdí se po nich. Schází totiž dvousetmetrový sjezd z dálnice.
Právě tento sjezd je jedním z jedenácti stavebních objektů, na které ministerstvo dopravy nedávno na základě odvolání spolku Děti Země zrušilo stavební povolení.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) teď musí nejprve získat nové závazné stanovisko v řízení EIA (staré již propadlo), v němž se posuzují dopady staveb na životní prostředí. Následně pak opět stavební povolení. To znamená další zdržení.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Podle starostů za to mohou nedostatky v legislativě, opakované soudní spory, chyby v přípravě stavby i poslední rozhodnutí ministerstva.
„Přestože zbývá dokončit pouhých 200 metrů, legislativa v našem státě umožňuje tento zásadní krok neustále oddalovat. To považujeme za neúnosné a škodlivé,“ dodal Fiurášek.