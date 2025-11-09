Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvoří se kolona

  18:11aktualizováno  18:11
Dálnici D5 na 2. km před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Obešla se asi bez zranění. Dálnice je ve směru na Prahu neprůjezdná, tvoří se kolona.

ilustrační snímek | foto: Petr Ježek, MF DNES

Událost byla hlášena krátce před 17:00. „Havarovalo tam pět osobních vozidel, dálnici jsme museli uzavřít. Zatím nemám informaci, že by tam bylo nějaké zranění,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

