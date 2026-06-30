Nehoda se odehrála 7. června na sjezdu u Velemyšlevsi na Lounsku. Záběry z ní policie nyní zveřejnila.
Podle dosavadních zjištění řidič tmavého seatu patrně přejížděl z pravého do levého pruhu, aby uvolnil cestu na dálnici najíždějící octavii. Při tom ale vjel do cesty bílému vozu, jehož šofér už nemohl stihnout zareagovat a převrátil se. Na videu je patrné, jak při následném „letu“ těsně minul zmíněnou octavii v napojovacím pruhu.
Pokud by tomu tak skutečně bylo, dopustil by se řidič seatu chyby, protože přejíždět do levého pruhu kvůli uhýbání najíždějícímu autu se nesmí.
„Závěry každopádně ještě nemáme. Nehoda je nadále v šetření,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš s tím, že u řidiče seatu i havarovaného vozu bylo vyloučeno požití alkoholu a drog. Škoda pak přesáhla půl milionu korun.
Šofér převráceného auta utrpěl lehké zranění. Na policejním videu je vidět, jak z vozu sám vyskakuje.