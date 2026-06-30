VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Autor:
  15:17aktualizováno  15:17
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost, která se nakonec obešla bez vážné újmy na zdraví, se tak podařilo natočit na palubní kameru.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nehoda se odehrála 7. června na sjezdu u Velemyšlevsi na Lounsku. Záběry z ní policie nyní zveřejnila.

Podle dosavadních zjištění řidič tmavého seatu patrně přejížděl z pravého do levého pruhu, aby uvolnil cestu na dálnici najíždějící octavii. Při tom ale vjel do cesty bílému vozu, jehož šofér už nemohl stihnout zareagovat a převrátil se. Na videu je patrné, jak při následném „letu“ těsně minul zmíněnou octavii v napojovacím pruhu.

Pokud by tomu tak skutečně bylo, dopustil by se řidič seatu chyby, protože přejíždět do levého pruhu kvůli uhýbání najíždějícímu autu se nesmí.

„Závěry každopádně ještě nemáme. Nehoda je nadále v šetření,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš s tím, že u řidiče seatu i havarovaného vozu bylo vyloučeno požití alkoholu a drog. Škoda pak přesáhla půl milionu korun.

Šofér převráceného auta utrpěl lehké zranění. Na policejním videu je vidět, jak z vozu sám vyskakuje.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.