Dálnice v nejistotě. D8 hrozí i zastavení provozu, spor míří k Ústavnímu soudu

Jen si to představte: osm let je dálnice v provozu a pak ostrý střih: zavřeno. Ačkoliv je to spíš krajní možnost, tak podobný scénář je pro nejnovější část D8 opravdu ve hře. Dálnice, která vede mezi vyhaslými sopkami Českého středohoří, to má od začátku složité.

Před jedenácti lety ji – naštěstí ještě mimo provoz – na dvou stech metrech zavalila hlína a kamení. Skoro osm let nemá úsek rozkládající se na 16 kilometrech mezi Lovosicemi a Řehlovicemi kolaudační razítko a funguje v režimu takzvaného dočasného užívání. Řidiči nic nepoznají, pro ně to nic nemění.