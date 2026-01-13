Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, na D7 u Žatce havaroval kamion

Havarovaný kamion u průmyslové zóny Triangle u Žatce na dálnici D7 zasahuje návěsem do silnice, průjezdný je jeden pruh. Policie v místě řídí dopravu, nehoda se objíždí levým pruhem.
Silnice může být kvůli odtahu vozidla na nějakou dobu uzavřená.
Na Lounsku bourali i další řidiči. Kamion se převrátil také u Drahonic. V okrese řeší policisté i náraz osobního automobilu do sloupu, bouračku auta, které dostalo smyk, nehodu tří osobních aut a další.
„Vlivem namrzlých komunikací řeší dopravní policisté v Ústeckém kraji od ranních hodin již dvanáct dopravních nehod. Kvůli špatné sjízdnosti uvázly kamiony v kopcích a blokují dopravu,“ uvedl policisté po osmé hodině ráno na síti X.
V Ústeckém kraji ledovka vznikla v noci. Silničáři cesty posypali. Nabádali řidiče k maximální opatrnosti, a to i kvůli mlze. Nehody řešili policisté na Lounsku, Děčínsku i Ústecku. Většina se obešla bez zranění.
Podle předpovědi meteorologů budou srážky ustávat během dopoledne, teploty mohou vystoupat ke čtyř stupňům nad nulu.
Průjezdná už je naproti tomu dálnice D8 ve směru na Německo. Kolony se rozjíždějí. Několikakilometrová řada kamionů se začala tvořit krátce před sedmou hodinou ráno.