Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice směrem na Německo byla 7 hodin zavřená

Nehoda se stala kolem půl osmé ráno. „Havaroval kamion, který je na boku přes dva jízdní pruhy, dálnice je uzavřená, jsou stanoveny objízdné trasy,“ uvedla mluvčí. Policie dopravu odkláněla na exitu 18 Nová Ves, najet řidiči mohli u Roudnice nad Labem na 29. kilometru. U výjezdu z dálnice u exitu Nová Ves se během uzavírky vytvořila krátká kolona.
Překládání nákladu trvalo několik hodin. „Řidič kamionu převážel maso a zmrzliny,“ doplnila mluvčí. Poté speciální vyprošťovací technika kamion postavila zpět na kola. Po obnovení provozu už na dálnici kolony nebyly.
