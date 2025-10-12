Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice směrem na Německo byla 7 hodin zavřená

Autor: ,
  14:43aktualizováno  14:45
Dálnice D8 byla od nedělních ranních hodin na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu zhruba sedm hodin uzavřená. Kamion skončil po havárii na boku přes dva jízdní pruhy. Nikdo se nezranil. Provoz byl plně obnoven po 14. hodině, informovala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nehoda se stala kolem půl osmé ráno. „Havaroval kamion, který je na boku přes dva jízdní pruhy, dálnice je uzavřená, jsou stanoveny objízdné trasy,“ uvedla mluvčí. Policie dopravu odkláněla na exitu 18 Nová Ves, najet řidiči mohli u Roudnice nad Labem na 29. kilometru. U výjezdu z dálnice u exitu Nová Ves se během uzavírky vytvořila krátká kolona.

Překládání nákladu trvalo několik hodin. „Řidič kamionu převážel maso a zmrzliny,“ doplnila mluvčí. Poté speciální vyprošťovací technika kamion postavila zpět na kola. Po obnovení provozu už na dálnici kolony nebyly.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12. října 2025)
Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12. října 2025)
Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12. října 2025)
Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12. října 2025)
21 fotografií
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.