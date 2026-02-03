Dálnici D8 u Ústí zastavila ráno série nehod na ledovce, už je průjezdná

První nehoda se stala na přemostění přes Opárenské údolí, kde havarovalo jedno auto. „Příčinou byla namrzlá vozovka,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
V koloně za havárií se staly další tři dopravní nehody. „Podle dosavadního šetření byla příčinou všech nehod nepřizpůsobená rychlost stavu a povaze vozovky,“ upozornila mluvčí.
Dálnice byla uzavřena mezi exitem Řehlovice a exitem Bílinka na Ústecku ve směru na Prahu.
Hasiči museli vyprostit jednoho člověka. „Záchranáři převezli jednu středně vážně zraněnou osobu do litoměřické nemocnice,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.
Podle portálu Dopravniinfo.cz byla uzavírka dálnice ve směru na Prahu původně odhadována minimálně do 10:50. Policisté během dopoledne odkláněli dopravu na objízdné trasy. Následky nehod se však podařilo odstranit dříve a provoz se začal plynule obnovovat v půl desáté.
Záchranáři i policisté vyzývají řidiče, aby respektovali modré patníky, které upozorňují na možnost namrzání vozovky, a přizpůsobili jízdu stavu silnice. Zejména mosty a přemostění, která rychleji prochladnou, mohou být nebezpečné.
„Zároveň žádáme řidiče, aby dodržovali pravidla pro vytváření záchranářské uličky a dbali zvýšené opatrnosti, ohleduplnosti a trpělivosti,“ uzavřela Hyšplerová.
