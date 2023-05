Zdražením na 2300 korun za roční známku by se Česko vyrovnalo například sousednímu Rakousku. Za stejnou cenu se ale řidič v ČR zatím nedočká stejné služby.

„V Česku je přibližně 1,3 tisíce kilometrů dálnic, v Rakousku je to ještě o tisícovku víc. To znamená, že v poměru ceny roční dálniční známky ku celkovému počtu kilometrů dálnic výrazně prohráváme. A to i přesto, že v Rakousku mají zpoplatněné některé tunely či horské úseky,“ upozornil serveru Lidovky.cz mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota.