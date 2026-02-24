Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Nehoda se stala na 50. kilometru dálnice spojující Bratislavu a Brno zhruba hodinu a půl po půlnoci. „Dálnice je uzavřena z důvodu havárie nákladního automobilu. Nákladní automobil leží na boku a blokuje celou vozovku ve směru Brno,“ uvedli silničáři. Zatím nejsou informace, že by byl při kolizi někdo zraněn.
Policie zřídila objízdnou trasu přes hraniční přechod Hodonín/Holíč. Úklid převráceného kamionu bude podle ní trvat několik hodin.
