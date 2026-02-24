Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Autor: ,
  7:14aktualizováno  7:14
Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum. Podle policistů bude uzavírka trvat několik hodin.

Nehoda na D2 u Břeclavi. (24. února 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala na 50. kilometru dálnice spojující Bratislavu a Brno zhruba hodinu a půl po půlnoci. „Dálnice je uzavřena z důvodu havárie nákladního automobilu. Nákladní automobil leží na boku a blokuje celou vozovku ve směru Brno,“ uvedli silničáři. Zatím nejsou informace, že by byl při kolizi někdo zraněn.

Policie zřídila objízdnou trasu přes hraniční přechod Hodonín/Holíč. Úklid převráceného kamionu bude podle ní trvat několik hodin.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.