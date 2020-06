Dálnici D2 u Brna zastavila nehoda kamionu a dodávky, vážně zraněného transportoval vrtulník

Brno Dálnice D2 u Brna stojí na třetím kilometru ve směru do centra kvůli nehodě dodávky a nákladního vozu. Při nehodě se zranil jeden člověk, do nemocnice ho přepravil vrtulník. Sjíždí se na 11. kilometru u Blučiny. Řekl to mluvčí policie Petr Vala.

Hromadná nehoda čtyř aut uzavřela dálnici D10 ve směru na Prahu, pro aktéry dopadla ještě dobře Nehoda se stala kolem 14:30. „Dodávka z dosud neznámé příčiny zezadu narazila do nákladního vozu. Řidiče museli vystříhávat hasiči,“ uvedl mluvčí.

Záchranná služba se na místě postarala o mladého muže. „Byl zaklíněný. Jeho poranění jsou těžká, ošetřili jsme ho, zaléčili a zafixovali. Letecky jsme ho transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno-Bohunice,“ řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Policie ČR @PolicieCZ Dálnice ve směru na Bratislavu je už zcela průjezdná. Kolony v tomto směru se pomalu rozjíždějí. Naopak ve směru do Brna je dálnice stále uzavřena. Objízdná trasa vede přes sjezd na 11km směr Blučina a Vídeňská. #policiejmk oblíbit odpovědět Dálnici policie zavřela obousměrně asi o 20 minut později, aby mohl přistát vrtulník. Poté se ve směru na Bratislavu začalo jezdit jedním jízdním pruhem, následně oběma. Ve směru do Brna se sjíždí u Blučiny, zpět se dá najet na 3. kilometru u Obchodního centra Olympia, případně až na D1 na 196. kilometru na křížení s D2.