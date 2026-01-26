Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Autor: ,
  6:50aktualizováno  7:16
Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být opatrní, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund. Kvůli nehodě na náledí byla uzavřena dálnice D3 u Tábora, kde havarovalo několik aut. Po sedmé hodině byl provoz obnoven. Nyní je úsek opět zavřený z důvodu odklízení následků nehody.
Fotogalerie2

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Dálnice D3 ve směru na Prahu byla u Tábora kvůli nehodě několika aut přes dvě hodiny uzavřená. Kolem 6:50 byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem, po 7:10 byla dálnice již plně zprůjezdněna.

„Dálnice je již plně průjezdná. Nadále ale platí upozornění pro řidiče, aby jeli s maximální opatrností, neboť jsou silnice v Plzeňském kraji stále špatně sjízdné,“ uvedli policisté na síti X.

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Nehoda se stala po 4:00 kolem 75. kilometru, podle informací policie se srazila dvě osobní auta a jedno nákladní. Dálnice byla podle NDIC uzavřená mezi sjezdy na Čekanice a Chotoviny a tvořila se kolona.

„V důsledku nehody byl opět uzavřen 76. km D3 ve směru na Prahu. Během 30 minut bude dálnice průjezdná,“ informovala policie na síti X krátce po osmé hodině. „Důvodem je odstraňování následku havárie, kdy se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto,“ doplnila pro ČTK jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.