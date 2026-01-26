Dálnice D3 ve směru na Prahu byla u Tábora kvůli nehodě několika aut přes dvě hodiny uzavřená. Kolem 6:50 byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem, po 7:10 byla dálnice již plně zprůjezdněna.
„Dálnice je již plně průjezdná. Nadále ale platí upozornění pro řidiče, aby jeli s maximální opatrností, neboť jsou silnice v Plzeňském kraji stále špatně sjízdné,“ uvedli policisté na síti X.
Nehoda se stala po 4:00 kolem 75. kilometru, podle informací policie se srazila dvě osobní auta a jedno nákladní. Dálnice byla podle NDIC uzavřená mezi sjezdy na Čekanice a Chotoviny a tvořila se kolona.
„V důsledku nehody byl opět uzavřen 76. km D3 ve směru na Prahu. Během 30 minut bude dálnice průjezdná,“ informovala policie na síti X krátce po osmé hodině. „Důvodem je odstraňování následku havárie, kdy se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto,“ doplnila pro ČTK jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
