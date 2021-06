Obří kolony, zahlcený Přerov. Oprava zvlněné dálnice způsobila dopravní kolaps, další nehoda situaci ještě zhoršila

Olomouc Dálnice D35 ve směru z Olomouce na Ostravu je uzavřena kvůli nehodě nákladního a osobního auta. Nehoda se stala na 279. kilometru, všechny nájezdy ve směru na Ostravu jsou uzavřeny, informoval ČTK mluvčí policie Libor Hejtman. Provoz je podle Ředitelství silnic a dálnic odkloněn na exitu 276 Holice. Okolnosti nehody se vyšetřují.

Dálnice je uzavřena od 275. kilometru. „Všechny nájezdy na 276. kilometru exit Holice ve směru na Ostravu jsou uzavřené a to od Olomouce i od Přerova. Řidiči mohou zpět na dálnici D35 najet na 290. kilometru exitu Velký Újezd,“ uvedl mluvčí policie.



Komplikace na dálnici D35 zkomplikoval o víkendu také teplem poškozený povrch a to v úseku mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem. Dálnice D35 je nyní v úseku od 281. kilometru do 290. kilometru zcela uzavřena v obou směrech. Kvůli zvlněné vozovce tam poté havarovala čtyři osobní auta a nákladní vůz, při nehodách utrpělo deset lidí lehčí zranění. Záchranáři zraněné ošetřili a některé převezli do nemocnice.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl v neděli ČTK řekl, že oprava dálnice začne v pondělí pomocí rychletuhnoucí směsi betonu. Pokud půjde vše podle plánu, měla by být dálnice D35 v tomto úseku v obou směrech zprovozněna ve čtvrtek. Uzavření dálnice komplikuje dopravu v celé oblasti, například Přerov byl v pondělí zcela ucpán auty a spoje MHD měly zpoždění i 60 minut.

Kritická situace v regionu

Velké dopravní komplikace způsobuje od rána na Olomoucku a Přerovsku uzavřená dálnice D35 mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem, kde se v sobotu kvůli vysoké teplotě zvlnila vozovka. Před objízdnou trasou vedoucí po nedaleké silnici se tvoří několikakilometrové kolony. Doprava kolabuje také v Přerově, přes který se v pondělí zřejmě hodně řidičů kvůli uzavřené dálnici rozhodlo jet, aby se vyhnuli kolonám u Přáslavic a Velkého Újezdu. Oprava poškozené vozovky D35 začala dnes, úsek mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem by měl být zprovozněn ve čtvrtek.

Nejhorší je dopravní situace u Velkého Újezdu, kde se před odbočkou na objízdnou trasu podle informací Ředitelství silnic a dálnic vytvořila ve směru od Ostravy zhruba tříkilometrová kolona. Řidiči musí počítat se zhruba čtyřicetiminutovým zdržením. Ve směru od Olomouce je u Přáslavic také přibližně tříkilometrová kolona, auta pomalu popojíždějí směrem k objížďce.

Oprava dálnice D35 výrazně zkomplikovala dopravní situaci také na sousedním Přerovsku. Automobily ráno zahltily Přerov, kde se tvoří dlouhé kolony vozidel. Místní jsou na dopravní komplikace kvůli chybějící dálnici D1 zvyklí, dnešní dopravní situace se ale podle komentářů na sociálních sítích zcela vymyká obvyklému stavu.

Na zastávkách MHD v Přerově od rána postávají hloučky lidí, jelikož autobusové spoje mají podle hlášení dispečera kvůli kolonám v ulicích města až 60 minut zpoždění. V dlouhých kolonách stáli lidé také na hlavním silničním tahu ve směru z Olomouce do Přerova, a to již od Krčmaně. „Zoufalí řidiči se snažili hledat objízdné trasy přes okolní obce, aby se dostali ze sevření pomalu jedoucí kolony,“ řekla řidička, která dnes ráno cestovala z Přerova do Olomouce.

Vozovka na dálnici D35 mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem ve směru na Ostravu praskla v sobotu odpoledne, příčinou zřejmě byly vysoké teploty. Kvůli zvlněné vozovce tam poté havarovala čtyři osobní auta a nákladní vůz, při nehodách utrpělo deset lidí lehčí zranění. Záchranáři zraněné ošetřili a některé převezli do nemocnice. Dálnice poté byla uzavřena v obou směrech, jelikož vozovka byla poškozena i v jízdním pásu na Olomouc. Objízdná trasa vede přes obce Přáslavice, Kocourovec a Daskabát.



Mluvčí ŘSD Jan Rýdl v neděli řekl, že oprava dálnice bude zahájena dnes pomocí rychletuhnoucí směsi betonu. Pokud půjde vše podle plánu, měla by být dálnice D35 v tomto úseku v obou směrech zprovozněna ve čtvrtek. Vozovka podle něj praskla na 22 let starém úseku dálnice D35, která má betonový základ. Hlavní roli podle Rýdla sehrály vysoké teploty. Odborníci po sobotním zvlnění povrchu dálnice preventivně zkontrolovali celý úsek a v levém jízdním pruhu odhalili ještě jedno rizikové místo, které bude také opraveno. Tato oprava má být dokončena v pátek a nevyžádá si velké dopravní omezení.