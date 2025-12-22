Další nehoda na D5. Havarovaný kamion zablokoval oba pruhy, omezuje i protisměr

Nehoda se stala kolem 9:45 na 22. kilometru před sjezdem na Králův Dvůr. „Nákladní auto zůstalo přes oba pruhy, na místě je velký únik oleje a nafty,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.
Podle záchranářů jeden člověk utrpěl zranění. „Ošetřili jsme pacienta s pohmožděnou páteří. Vezeme ho do hořovické nemocnice na centrální příjem,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
Dálnice byla ve směru na Plzeň zhruba půl hodiny zcela neprůjezdná, poté se po 10:30 podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Problémy jsou však i v opačném směru, kde je průjezdný také pouze odstavný pruh, uvedla mluvčí před 11:00.