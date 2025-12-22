Další nehoda na D5. Havarovaný kamion zablokoval oba pruhy, omezuje i protisměr

Autor: ,
  12:59aktualizováno  12:59
Dálnici D5 u Králova Dvora na Berounsku dopoledne ochromila nehoda kamionu, který ve směru na Plzeň narazil do svodidel a zablokoval oba dva jízdní pruhy. Nehoda zasahovala i do opačného směru na Prahu, jeden člověk je zraněný. Dálnice na Plzeň byla půl hodiny neprůjezdná, poté se podařilo obnovit provoz odstavným pruhem. S omezením musejí řidiči počítat i v opačném směru. V úseku se tvoří kolony.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nehoda se stala kolem 9:45 na 22. kilometru před sjezdem na Králův Dvůr. „Nákladní auto zůstalo přes oba pruhy, na místě je velký únik oleje a nafty,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.

Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)
Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)
Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)
Hromadná nehoda blokuje provoz na D5. (22. prosince 2025)
8 fotografií

Podle záchranářů jeden člověk utrpěl zranění. „Ošetřili jsme pacienta s pohmožděnou páteří. Vezeme ho do hořovické nemocnice na centrální příjem,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Dálnice byla ve směru na Plzeň zhruba půl hodiny zcela neprůjezdná, poté se po 10:30 podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Problémy jsou však i v opačném směru, kde je průjezdný také pouze odstavný pruh, uvedla mluvčí před 11:00.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.