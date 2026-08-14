Nehoda u Prahy krátce uzavřela dálnici D5. Jeden z řidičů nedobrzdil u kolony

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  12:39aktualizováno  13:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Dálnici D5 u Prahy uzavřela v pátek před polednem ve směru na Prahu nehoda osobního auta a kamionu, na místě mělo být podle policie několik lehce zraněných, nakonec ale záchranáři nikoho nemuseli ošetřit, řekly policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Auta havarovala před 12:00 na prvním kilometru dálnice. Nikoho nebylo třeba z havarovaných aut vyprostit.

Příčinu střetu vyšetřují policisté, podle prvotních informací jeden z řidičů zřejmě nedobrzdil u kolony a narazil do vozu, který stál před ním. Ani jeden z řidičů nebyl podle dechové zkoušky pod vlivem alkoholu.

Na dálnici se za nehodou vytvořily několik kilometrů dlouhé kolony. Provoz byl obnoven před 12:45.

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