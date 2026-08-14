Auta havarovala před 12:00 na prvním kilometru dálnice. Nikoho nebylo třeba z havarovaných aut vyprostit.
Příčinu střetu vyšetřují policisté, podle prvotních informací jeden z řidičů zřejmě nedobrzdil u kolony a narazil do vozu, který stál před ním. Ani jeden z řidičů nebyl podle dechové zkoušky pod vlivem alkoholu.
Na dálnici se za nehodou vytvořily několik kilometrů dlouhé kolony. Provoz byl obnoven před 12:45.
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