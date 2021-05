Druhá Bečva? Řeka Bílina zapáchá po neznámé látce, ryby hromadně uhynuly

Teplice Řeka Bílina je zakalená a zapáchá po zatím neznámé látce, ryby v ní hromadně uhynuly. Co za látku do vody uniklo, potvrdí odebrané vzorky. Rozsah úhynu zvířat a případný zdroj úniku látky rybáři zjišťují. Zástupci Českého rybářského svazu to v neděli uvedli na facebooku.

Do Bíliny jsou pravidelně vysazovány nové ryby. Školáci tam na podzim v roce 2019 vypustili například cejny, okouny či kapry za cílem revitalizace řeky. Bílina totiž protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila.

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Došlo k hromadnému úhynu ryb v řece Bílině. Řeka je silně zakalená a zapáchá po zatím neznámé látce, aktuálně jsou odebírány vzorky a ve spolupráci s našimi místními organizacemi se snažíme zjistit rozsah úhynu a případný zdroj nebezpečných látek. Byly informovány orgány státní správy. Běžná a mimořádná havárie. Novela vodního zákona po kauze Bečva zvyšuje pokuty za znečišťování vod Úhyn desítek ryb zaznamenali v dubnu i v Otíně u Jindřichova Hradce. Do toku zřejmě rovněž unikla neznámá látka. Opakovaně unikly neznámé látky také do řeky Bečvy. Nejzávažnější únik, ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihl řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.