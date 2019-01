Další hrozba bombou na VŠE. Škola kvůli nim prodlouží zkouškové období o tři dny

PRAHA Vysoká škola ekonomická (VŠE) prodloužila kvůli anonymním bombovým výhrůžkám zkouškové období v zimním semestru o tři dny. Potrvá do 6. února. Škola musela být kvůli anonymní hrozbě evakuována i ve středu, letos už to bylo potřetí. Loni se to stalo čtyřikrát. Informovala o tom mluvčí VŠE Martina Mlynářová. Policisté zatím nikoho nedopadli.

„Pokud je ohlášena bomba ve zkouškovém období a policie nařídí evakuaci areálu, zkoušky se musí přesouvat na jiný den, nebo na jinou hodinu, což samozřejmě působí organizační problémy,“ uvedla mluvčí. Ve středu musel být evakuován areál na Žižkově, v některých jiných případech se toto opatření týkalo i budovy na Jižním městě.



Podle mluvčí se v aktuálním zkouškovém období nahlašování bomb zintenzivnilo. Loni byly některé výhružky i v průběhu semestru. Evakuace trvá několik hodin, od středečního rána přibližně do 15:00. Škola postupuje podle pokynů policie. „Budovy většinou prochází policisté se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Náklady na jeden takový zásah se pohybují od stovek korun do tisíců korun,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Škola zatím nemá náklady vyčíslené, chce je ale předat policii. Podle Mlynářové je evakuace náročná jak pro studenty a vyučující, tak pro ostatní zaměstnance a firmy ve škole. Týká se to například menzy. Letos musela být škola evakuována i 3. a 21. ledna. Ve zkouškovém období se evakuace týká zhruba stovek studentů a zaměstnanců, během semestru to ale mohou být i tisíce lidí, přesná data neměla mluvčí k dispozici.

Vyšetřování probíhá

Vypisování zkoušek je v kompetenci fakult, určení nových nebo náhradních termínů je také v jejich pravomoci. „Rektorka osobně hovořila se všemi děkany a ti přislíbili maximální součinnost,“ podotkla Mlynářová. Zkouškové období tak skončí příští středu. „Byla to iniciativa paní rektorky, která má tuto možnost stanovenu Studijním a zkušebním řádem,“ dodala mluvčí.

Policie zatím žádného z loňských ani letošních oznamovatelů nedopadla. „Vyšetřování probíhá, bližší informace nyní nebudeme poskytovat,“ podotkl Rybanský.

V Česku loni výrazně narostl počet evakuovaných, a to kvůli tomu, že 40 procent z nich hasiči přemisťovali právě kvůli anonymním ohlášením bomby. „Jenom u vysokých škol bylo v loňském roce 13.800 lidí evakuováno v souvislosti s nástražným výbušným systémem,“ řekl již dříve náměstek hasičů pro integrovaný záchranný systém František Zadina. Při jednom z těchto zásahů, který se odehrál v červnu při státnicích, museli hasiči přemístit z pražského areálu ČVUT 9700 studentů a zaměstnanců.