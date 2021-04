Ministr Arenberger prozradil, v jakých krajích se zřejmě vrátí děti do škol. Nejhorší situace je na Zlínsku

Praha Návrat dětí do školek a na druhé stupně základních škol bude od pondělí zřejmě možný kromě Královéhradeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje také v Praze, Středočeském kraji a kandidátem je i Liberecký kraj. Na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví to řekl ministr Petr Arenberger (za ANO). Definitivně rozhodne ve čtvrtek vláda.

Tyto kraje by měly dosáhnout týdenního průměru pod 100 na 100 000 nakažených. Současný průměr za celou ČR je 151. Nejhorší situace je ve Zlínském kraji, kde je více než 225 na 100 000 obyvatel. V Praze je počet 116 na 100 000 obyvatel za týden, v Libereckém kraji 136 a ve Středočeském kraji 138.



„Částečně je to možná i kvůli tomu, že na rozdíl od našeho doporučení bylo tam rozvolnění urychleno,“ řekl k situaci Zlínského kraje ministr. Ministerstvo uvažovalo, že by se v tomto kraji a okrese Děčín odložil návrat dětí z prvního stupně do škol z celostátního termínu 12. dubna. Hygienici v Ústeckém kraji se rozhodli pro odklad, vedení Zlínského kraje k němu nepřistoupilo.

Podle statistik je stále v tomto kraji po nástupu žáků do škol mírný nárůst počtu nových případů ve věkové kategorii dětí, stagnuje v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Všude jinde klesá. „Testování po 12.dubnu zastavilo pokles u dětí mladších než 11 let, nedochází ale k eskalaci a nárůstu,“ píše se v prezentaci, kterou poslancům komentoval ministr.



Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška bude vhodné se dál na rozdíly mezi okresy či kraji zaměřovat. Je třeba podle něj pojmenovat rizika a ohniska, zaměřit se na testování a snažit se zabránit rozšíření do okolních regionů.

Podle Duška bude ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami u nakažených možné zjistit zaměstnavatele. „Nikdo ho nebude ostrakizovat, ale můžeme tam třeba zaměřit testování,“ uvedl. Od začátku testování ve firmách bylo podle ministra odhaleno asi 7000 nakažených.

V únoru hygienici podle ministrovy prezentace odhalili přes 1560 nakažených v ohniscích na pracovištích. V březnu, kdy testování ve firmách začalo, 1952 a v dubnu 800. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém kraji.