  12:08aktualizováno  12:08
Státu se opět nepodařilo prodat zámek Štiřín. Vyvolávací cenu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) stanovil na 795,9 milionu korun. Pokud by jej prodal, byl by to nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Zájemci museli ve stanoveném termínu složit kauci ve výši 20 milionů korun, nakonec tak učinili dva. Ani jeden ale požadovanou částku nepřihodil.
Aktuální aukce byla osmým pokusem o prodej zámku. ÚZSVM ho poprvé nabídl loni v září, tehdy vyvolávací cena činila 3,3 miliardy korun. V dalších kolech aukce cenu úřad postupně snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku. I přes opakované snížení ceny se do předchozích sedmi vyhlášených aukcí nikdy žádný zájemce nepřihlásil.

Zámek Štiřín vzdálený zhruba 25 kilometrů od Prahy dříve sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně Štiřín spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl areál uzavřen.

Štiřínský zámek byl postaven v polovině 18. století. Dnešní podobu získal kolem roku 1900 po úpravách podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát, předtím ho desítky let vlastnila rodina Ringhofferova. Po válce jej krátce využívali také skauti. V letech 1985 až 1993 byly v zámku provedeny úpravy, aby se mohl využívat jako hotel.

Aukce nemovitostí s vysokou vyvolávací cenou, které ÚZSVM v poslední době pořádal, zpravidla končily neúspěšně. Kromě štiřínského zámku se opakovaně nepodařilo prodat například pražský zámek Veleslavín nebo pražský Palác Broadway.

Úspěchem naopak skončila březnová aukce pražského domu U Hybernů, který se prodal za 447 milionů korun, byl to druhý nejvýnosnější prodej v historii ÚZSVM. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze.

