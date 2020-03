Další obětí viru je bolavý zub, říká šéf stomatologů. Lékaři podle něj nechtějí riskovat vlastní zdraví

Praha Stačil by obyčejný zákrok, ale pacienti nakažení virem Covid-19 mohou přijít rovnou o celý bolavý zub. Chybějí totiž ochranné pomůcky pro zubaře, říká pro Lidovky.cz Roman Šmucler, šéf České stomatologické komory.

Lidovky.cz: Je pravda, že zubaři nemusejí zachraňovat zub u pacienta s nákazou Covid-19 a rovnou ho mohou vytrhnout?

Pokud nemá lékař a jeho tým respirátory, je riskantní ošetřovat rotačními nástroji, tedy vrtat. Navíc pojišťovny nehradí kofferdamy (pomůcka zajišťující suché operační pole v ústech – pozn. red.), které riziko snižují. Řada lékařů je starších 50 let, nemůžeme riskovat jejich život. Na straně druhé nejde nechat pacienta s bolestí. Pokud bude lékař se sestrou bez respirátorů a ošetření nesnese odklad – a není jiný postup –, nezbývá nic jiného.

Lidovky.cz: Není to ale příliš razantní postup, rovnou trhat zub, který by se mohl zachránit?

Má-li lékař respirátor a jiné ochranné pomůcky, jistě udělá pro záchranu zubu maximum.

Lidovky.cz: Co je pro ošetřujícího zubaře tak rizikové?

Aerosol od nástrojů. Přes standardní roušky se riziko infekce rovná bezmála jistotě. Zubní lékaři jsou nejvíce ohrožení a už takhle žijí nejkratší život ze všech vysokoškoláků, nepošlu je na smrt kvůli tomu, že někdo nechtěl čekat týden na výplň.

Lidovky.cz: Nejvíce ohrožení?

Ano, je trochu legrační, že se „nastydlí“ chodí omlouvat osobně lékařům a ti pak vše musejí dezinfikovat. Řada lidí si vzpomněla až po ošetření, že byla v Číně nebo v Itálii.

Lidovky.cz: Zavedli jste nějaká opatření, jak se těmto situacím vyhnout?

Zavedli jsme dotazníky, které pacient musí podepsat. Klíčové je: když se necítím zdráv, nechodím k zubnímu lékaři, leda bych měl akutní problém. Pokud ho mám, nejprve tam zavolám, aby se na návštěvu připravili.

Lidovky.cz: Co když pacient přijede z rizikové oblasti, ohlásí to, ale nevykazuje žádné příznaky. I jeho se bude týkat hrozba toho, že nebude buď vyšetřen, nebo mu bude zub odebrán?

A potřebuje to ošetření? Může si zaplatit kofferdam, asi je to řešitelné.

Lidovky.cz: Setkali jste se už s pacientem, který měl koronavirus?

Podezřelých a kontaktů už bylo opravdu hodně. Pořád se radíme, co dělat. Člověka překvapí, kolik se zjevilo Asijců u stomatologů, ale třeba i Íránců a Italů.

Lidovky.cz: Jak by probíhalo případné vyšetření pacienta s koronavirem?

Jako každého, kde se obáváme infekce, třeba HIV. Tento strach fakticky musíme mít u každého pacienta. U koronaviru zřejmě bude případ řešit specializovaná ordinace spolupracující s infekční klinikou, ale pokud by bylo nemocných více, budeme muset počet ordinací rozšířit.

Lidovky.cz: Podnikli jste již nějaké kroky k rozšíření počtu ordinací?

Poslali jsme na ministerstvo návrh. Ale pokud by to nevymysleli, poradíme si sami.

Lidovky.cz: Jak?

Patrně bychom zřídili v každém okrese vybavenou ordinaci.

Lidovky.cz: Jak je to s provozní dobou? Upravili ji nějak lékaři?

K tomu není důvod. Naopak, pokud chce lékař všechny pacienty stihnout a mezi nimi větrat a dezinfikovat, potřebuje více času a mnozí pracují přesčas. Snažíme se udržet normální provoz, co to jde.

Lidovky.cz: Vraťme se k respirátorům a dalším bezpečnostním pomůckám. Proč jich nemáte dostatek?

Protože jsou respirátory u obyvatel, kteří si je nakoupili, a stát nemá dostatečné zásoby. Lékaři měli jeden dva, když přijde někdo s potenciálně nebezpečnou infekcí. To je na jednoho dva pacienty. Není to laciná věc a spíše je asi dobré mít dostatečné státní rezervy.

Prodej mimo profesionály se měl zakázat v lednu, když to propuklo v Číně. Bylo jasné, že nemáme skoro nic.

Lidovky.cz: Řešili jste tento problém s ministerstvem zdravotnictví?

Poptáváme se po respirátorech a požádali jsme o prověřenou variantu, zda je možné něco použít jako náhradu.

Lidovky.cz: Jak se k tomu ministerstvo postavilo?

Nemáme dosud odpověď. Domluvili jsme se ale v rámci EU, že budeme pacienty informovat, a snad nikdo nepřijde s potřebou akutního ošetření. Pokud ano, využijeme všechny metody, u kterých se nevyvíjí aerosol. Riziko lze snížit velmi důkladnou hygienou a použitím kofferdamu. Investicí do kofferdamu si pacient může zachránit zub.