Další omezující opatření. Vláda nařídila večery doma, venčit se smí jen 500 metrů od domova

Praha Mezi postupná utažení přidala vláda v pondělí večer další – covidová čísla nevykazují ukáznění a modely naznačují, že je tu až půl milionu nakažených.

Kabinet schválil zákaz vycházení mezi 21.00 a 4.59, výjimky jsou cesty do práce a zaměstnání samo, třeba u strážníků, hasičů či záchranářů. Maloobchod bude úplně zapovězen v neděli, jindy zavře od 20.00 do pěti hodin, omezí se venkovní trhy. O návratu do škol se teprve rozhodne.

Fungovat smí dovážka a zásobování. Pardon mají také pejskaři, ale venčit mohou do pěti set metrů od domu.

Policejní hodinka nastane, neboť data od operátorů i stagnující reprodukční číslo ukazují, že valná část Čechů se v míře kontaktů moc neuskrovnila.

„Zatím nevidíme pokles, který jsme v těchto dnech očekávali. Ještě máme dva tři další dny, abychom mohli registrovat efekt, ale zatím se projevil velmi nepatrně. Procento pozitivních testů je stále na třetině, to značí, že v populaci je obrovská nálož viru,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Nákaza dál řádí mezi seniory, v sociálních zařízeních se začnou dělat testy, aby se odhalili infikovaní a mohli se převézt jinam.

Zapovězení nočních přechodů má zkusit omezit výpravy ke známým nebo příbuzným na soukromá posezení coby varianty k zavřeným barům. Z pohledu covidu je ale jedno, jestli se člověk nakazí u piva točeného, nebo plechovkového ze supermarketu. Z národohospodářské perspektivy má tohle nařízení tu výhodu, že nedopadá přímo do byznysu, zavírá lidi doma, ne další provozovny.

Obchody opět pocítí omezení

To už se nedá říci o dalších novinkách, přičemž vše platí od půlnoci na středu a má trvat do 3. listopadu, kdy končí vládou vyhlášený nouzový stav. Obchody, které mají dovoleno mít otevřeno, musí nově s prodejem přestat ve 20.00, kdy se už nějaký čas zavírají i výdejová okénka restaurací. Změnu pocítí hlavně velká města a večerky, jinde tak dlouho prodavač na místě ani nebývá. V neděli pak bude opravdu den pracovního klidu s několika výjimkami, třeba pro lékárny a čerpací stanice, jinak bude všude zhasnuto a zamčeno. Restaurace smí vařit a vydávat i v neděli.

Prohlášení @SOCR_CR: Zákaz prodeje v neděli bude mít za následek zvýšení koncentrace zákazníků v prodejnách v sobotu, kdy se lidé budou chtít předzásobit, a také v pondělí, kdy budou zásoby doplňovat. Zbytečně tak zvyšuje riziko jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance obchodů. — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) October 26, 2020

Na čas končí venkovní trhy v plné šíři, které měly dosud výjimku, ale víkendové nahloučení třeba na pražské náplavce, kde nikoli každý dbal na zakrytá dýchadla a málokdo na dvoumetrový odstup, i tento segment o celkový pardon ze zákazu připravil.

„Kompromis pro tržnice a tržiště. Zakazujeme prodej na tržištích a tržnicích, ale nevztahuje se to na pojízdné prodejny s potravinami a drogistickým zbožím v obcích, kde jiný prodej není. Také ne na ovoce a zeleninu, na mléko a výrobky z něj, masa, vajec, pekařských, cukrářských výrobků a medu, to vše z domácí provenience. Snažili jsme se vyjít vstříc rodinným farmám. Zakazuje se ale konzumace v místě prodeje, odstup mezi prodejními místy aspoň dva metry a v jeden čas tam nesmí mít víc než 20 lidí na 400 metrů čtverečních,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Upřesnil se také režim pro květinářství: mohou zůstat v provozu, ale uvnitř nesmí být najednou více než dva zákazníci.

Je také velmi nepravděpodobné, že se školáci od listopadu vrátí, ale ještě se uvidí podle čísel do konce tohoto týdne. Vláda zjevně nepočítá s moc dobrým vývojem, o tom svědčí i to, že dnes bude schvalovat návrh pro sněmovnu na prodloužení nouzového stavu, poslanci by se jím měli zabývat v pátek. Prodloužení umožní, aby dál platila plošná omezení, bez nouzového stavu by se dala uplatňovat jenom regionální v režii krajských hygienických stanic.

To je ale k ničemu, když se celá republika posunula do červeného stupně rizika – komunitního šíření, kdy většina lidí ani neví, kde a od koho k nákaze přišla. Vysoký podíl si z pohledu původu infekce drží pracovní kolektivy, další jsou rodiny, je ale třeba vzít v potaz, že vysoké procento lidí, až třetina, je v kategorii „nezjištěno“, což čísla zkresluje. Buď opravdu nevědí, nebo nechtějí přiznat, že byli někde, kde podle vládního opatření být neměli, třeba na večírku u kamarádů nebo na hromadném obědě u babičky.

Vláda také nařídila, aby všichni zaměstnanci, státní i soukromí, kteří mohou pracovat z domova, tam práci přesunuli. Doposud to fungovalo jako doporučení, ale na rozdíl od jara mnoho firem na distanční režim nepřešlo.