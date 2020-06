Další vlna uvolnění: rouška zůstává, zákazů je méně a divadla nebo kina zaplní více diváků

PRAHA Česko se posune opět blíž normálu. Nastává další etapa uvolnění zákazů a omezení. Největším symbolem nemoci covid-19 zůstane rouška. Do kina, do divadla, na koncert nebo na fotbal bude moci přijít od pondělka více lidí. Až do neděle jich mohlo hromadné akce navštívit jen 300, teď o 200 víc.

„Těšíme se, že konečně začneme dělat normální koncerty,“ řekl LN šéf produkce Malostranské besedy David Dvořák. Radovat by se brzy mohli i další pořadatelé. „Pokud bude situace nadále stabilní, za 14 dní by mělo dojít k navýšení maximálního počtu lidí na tisíc,“ sdělil LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Letiště se otevřela letadlům z celé Evropské unie, omezení příletů se ruší I přes další uvolňovací vlnu zůstává nezbytností ve výbavě každého Čecha ústenka. Jednoduché pravidlo říká, že jakmile se člověk chystá vstoupit do vnitřního prostoru, měl by mít ústa a nos zakryté. V kinech a divadlech sice odpadají požadavky na prázdná sedadla kvůli rozestupům, na povinnosti mít ústenku se však nic nemění. Další pravidlo pro používání roušek zní: cti dvoumetrový rozestup. Na koncertě pod širým nebem, který odstup neumožní, si ji lidé mají nasadit. Platí to i pro vodní radovánky. Povinnost mít roušku na koupalištích a u bazénů sice s dneškem padá, co ale ne, je dodržení dvoumetrového odstupu. Do škol mohou od pondělka i žáci druhého stupně. Docházka zůstává dobrovolná, většinou má jít o konzultace či třídnické hodiny. Nově není kvůli koronaviru nijak omezena otevírací doba pro zahrádky restaurací, které dosud musely zavírat ve 23 hodin. Kvůli hrozbě rušení nočního klidu budou ale mnohé dál zavírat dřív. Ve vnitřních prostorách restaurací a dalších podniků nadále platí, že od 23 hodin do šesti ráno musí být zavřeno. „Pokud to situace dovolí, v průběhu června bychom chtěli změnit i toto opatření,“ přislíbil ministr Vojtěch. Plošné omezení už nikdy vláda nezavede, slíbil Babiš. Opozici vzkázal, ať nestraší druhou vlnou epidemie Tento týden se epidemiologové dle informací LN budou zabývat také tím, zda roušky v restauracích nezrušit úplně. Od pondělka si lidé mohou zkoušet oblečení už i na tržištích. A platí také, že pracovníci v domovech pro seniory či v zařízeních pro osoby se zdravotním postižení již nemusejí podstupovat pravidelné testovaní na přítomnost protilátek proti nemoci covid-19. Už od uplynulého pátku je možné cestovat mezi Českem a spolkovou zemí Sasko, a to třeba i jen na výlet či na nákup například do turisty oblíbených Drážďan. K plnému otevření hranic má Německo přistoupit v polovině června. ‚Vláda nám všem bere ústavní právo.‘ Milion chvilek podá žalobu kvůli omezení účasti na demonstracích Byť se život po virové „výluce“ vrací zpátky k normálu a například kulturní představení je možné navštěvovat už od začátku května, některá kina a divadla se vlny rozvolnění restrikcí rozhodla nevyužít a v této sezoně, jež končí posledním červnem, už neotevřou. Hlavně proto, že se jim fungování v omezeném režimu nevyplatí. Například na webových stránkách sítě multikin Cinema City včera visela informace, že otevření prozatím odkládají. Dveře jsou dál zavřené i v Divadle na Vinohradech, v Divadle Na Fidlovačce či v Divadle Kalich. Jiná naopak přikročila k tomu, že ještě do letních prázdnin uspořádají alespoň několik představení. K takovým patří i Národní divadlo, kde jeviště ožije od 10. do 14. června. Podobně se rozhodla i Městská divadla pražská a pár představení v této sezoně ještě odehrají. „Jsme samozřejmě rádi, že se restrikce dále uvolňují, pro divadla však není tak snadné na tyto změny reagovat ze dne na den. Do předprodeje jdou vstupenky vždy několik měsíců předem a diváci tak rychle nezareagují. Proto budeme pokračovat v omezeném režimu a naplno začneme ve všech třech divadlech, jež pod Městská divadla pražská spadají, až od začátku nové sezony, tedy od září,“ sdělil LN uměleckých šéf Městských divadel Michal Dočekal. Festivaly ‚nevymřely‘. Podívejte se na přehled těch, které se navzdory koronavirovým opatřením letos uskuteční Ani sportovní akce zatím nebudou úplně takové, na jaké je našinec zvyklý. Limit 300 lidí, který platil do včerejška, byl ve finále vlastně poloviční, protože tentýž díl z něj ukrojila armáda osob potřebných na zajištění zápasu. Na nový strop počtu lidí na stadionu zareagují kluby nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže rozšířením svých pořadatelských týmů a na tribuny pustí i víc diváků; až dosud tam mohly nejvýš desítky fanoušků. „Další opatření se však prakticky nezmění. Stále zůstává povinnost udržet rozestupy na lavičkách i v hledišti, nástupy týmů bez podání rukou, povinnost nosit roušky mimo hřiště či rozdělovat týmy do několika šaten,“ řekl pro LN mluvčí Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš. Už žádná plošná opatření Zatímco křivka nákazy v posledních týdnech nijak nedivočí, někteří odborníci varují před možnou druhou, podzimní vlnou epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s tím v pátek vzkázal, že žádné další plošné omezení vláda už nikdy nezavede. Pokud by případná druhá vlna přišla, stát je podle něj připravený sledovat epidemii v jejích ohniscích, jakým je v současnosti například Karviná a tamní uhelný důl Darkov. K eventuální druhé vlně nákazy koronavirem se včera v České televizi vyjádřil i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „Věřím, že žádný masakr se na podzim u nás odehrávat nebude. Chystáme systém, který by umožnil případnou vlnu v podstatě rozkládat, to znamená včas podchytit lokální ohniska šíření, trasovat nakažené lidi, umožnit jim se vyléčit a nedovolit viru, aby si vytvořil nekontrolovatelnou infekční nálož v populaci,“ řekl Dušek.