‚Dáme Česko dohromady‘. Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podepsali koaliční smlouvu

Praha Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v neděli podepsali koaliční dohodu jimi tvořené volební koalice Spolu. Do říjnových sněmovních voleb chtějí jít s kampaní pod heslem Dáme Česko dohromady. Fiala při nedělním podpisu smlouvy mezi prioritami koalice uvedl hlavně vzdělání, prozápadní směřování nebo zastavení zadlužování země.

„Vrátíme do zahraniční politiky sílu hodnot, podporu demokracie a lidských práv,“ uvedl jako jeden z principů. Do konce nadcházejícího volebního období, tedy do roku 2025, plánuje koalice Spolu zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu. „Česko musí být postavené na vzdělání,“ řekl také.



„Zastavíme zadlužování země a rozpočtovou odpovědnost zakotvíme v ústavě,“ popsal další z cílů. O 13 procent chce snížit počet státních úředníků. Volební program chce Spolu schválit nejpozději do 18. dubna.

„My tři strany spolu máme úžasnou bázi několika stovek starostů a starostek, kteří prokazují, že umí v místech, kde žijete, zvyšovat kvalitu obecních služeb a život a obecně,“ řekla Pekarová Adamová. „Víme, že se nebudeme učit vládnout v budoucí vládě metodou pokusů a omylů,“ řekl Jurečka. Síly dohromady dávají tyto strany proto, aby mohly ve volbách uspět tak, aby nepokračovala vláda opřená o podporu komunistů nebo SPD, uvedl.



Cílem koalice Spolu je vítězství ve volbách, řekl předseda ODS Fiala. Pro předčasné volby je nutný schválený volební zákon, uvedl.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se na společné koalici dohodly loni, nyní spolu spolupracují ve Sněmovně. Smyslem vzniku koalice Spolu byla snaha zabránit propadnutí hlasů středopravých voličů a spojit politické síly napravo od středu, aby se mezi sebou neštěpily.