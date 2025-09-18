Brown „úžasně“ posnídal s prezidentem. Prahu pak spisovatel označil za mystickou

Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, zavítal na Hrad. Setkal se tam s prezidentem Petrem Pavlem. Slavný romanopisec si ve videu na Pavlově instagramovém účtu pochvaloval „úžasnou snídani s panem prezidentem“. Dodal také, že spolu vedli příjemný rozhovor.
Spisovatel ve videu také přiznává, že již dlouho věděl, že jednou knihu o Praze napíše. „Město miluji už mnoho let,“ vyznal se.

Českou metropoli označil za mystickou už od dob panovníka Rudolfa II. Svou knihu Tajemství všech tajemství, která se mimo nejznámější pražská místa odehrává také třeba na Folimance, Brown označil za milostný dopis Praze. Prezidentovi Pavlovi věnoval podepsaný výtisk.

Spisovatel Dan Brown dnes zavítal do Prahy, aby představil svou novou knihu českým čtenářům. Tajemství všech tajemství, které se odehrává i v kulisách našeho hlavního města, je podle autora „milostným dopisem Praze". Rád jsem proto Dana Browna přivítal na Pražském hradě, odkud má na dějiště svého románu ten nejlepší výhled.

Shodou okolností se ve stejný den na Hradě otevírá široké veřejnosti výstava korunovačních klenotů. Někteří návštěvníci čekali na otevření Vladislavského sálu od brzkých ranních hodin. Klenoty budou veřejnosti dostupné do 29. září.

Dan Brown po recepci na Pražském Hradě zamíří mimo jiné do pražského paláce Lucerna, kde bude mít od 19:30 besedu se čtenáři.

Podle svých slov Brown přemýšlel o Praze jako o dějišti svého románu již před 15 lety. Samotná kniha mu prý trvala napsat sedm let.

Jeden z nejprodávanějších světových autorů Brown navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se na svém vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.

Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě.

Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů.

