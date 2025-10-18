Před kostelem byla připravená kondolenční kniha, lidé přinášeli květiny. Drábová zemřela 6. října, bylo jí 64 let. Na parte, které minulý týden zveřejnila obec, nebylo datum pohřbu uvedené.
Na přání Drábové bylo rozloučení pro úzký kruh rodiny a nejbližších přátel, byli mezi nimi i náčelník generálního štábu Karel Řehka a bývalý vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn.
Farář v kázání mimo jiné připomněl její skromnost, trpělivost a laskavost. „Jako vysoká státní úřednice mohla být nad lidmi, ale ona byla s lidmi, byla dole, žila bez zbytečné pompy, vždy slušná, se schopností se stáhnout a nekřičet, ale racionálně přesvědčivě argumentovat proti nejrůznějším zavádějícím informacím, a to i ostřejším slovem. A takovou ji známe tady v Pyšelích, v jejím domově, kde prožila celý svůj život,“ zaznělo v kázání.
Na počest Drábové se v pražském Foru Karlín ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer. Organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club uvedly, že happening nazvaný Dano, děkujeme! pořádají po dohodě s její rodinou.
Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odbornicí na jadernou energetiku, v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Byla také výraznou osobností veřejného života. V Pyšelích byla dlouholetou místostarostkou a věnovala se také podpoře Ukrajiny.