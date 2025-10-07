Fotka s dalajlamou i dojemné vzkazy. Lidé uctívají památku zesnulé Drábové

Autor: ,
  13:03
Před budovou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na Senovážném náměstí v Praze vzniklo pietní místo, kam lidé mohou přijít uctít památku Dany Drábové. Předsedkyně úřadu, která vedla tuto instituci víc než 25 let, zemřela v pondělí. Bylo jí 64 let.
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...

Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany Drábové. (7. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany...
26 fotografií

„Ve vestibulu úřadu bude veřejnosti k dispozici kondolenční kniha pro vzpomínky, poděkování a slova rozloučení,“ uvedl v úterý SÚJB na svém webu.

Drábová vedla úřad, který dohlíží na využívání jaderné energie v zemi, od listopadu 1999 až do svého úmrtí. Byla nejdéle sloužícím státním úředníkem v nejvyšší pozici v Česku. Angažovala se i v komunální politice, dlouhá léta byla zastupitelkou a místostarostkou středočeských Pyšel.

Drábová se stala jednou z nevýraznějších osobností české energetiky, ale i veřejného života. Politici, odborníci na jadernou energii i ekologové oceňovali nejen její odborné znalosti a dlouholetou a neokázalou službu státu, ale také nadhled, humor, bezprostřednost a schopnost férově diskutovat i s oponenty.

Předloni v listopadu vláda jmenovala Drábovou do funkce na dalších pět let. Nyní bude muset hledat jejího nástupce.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.