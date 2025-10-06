Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

„Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět,“ uvedl prezident.
Drábová v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky. Byla místostarostkou středočeských Pyšel, v letech 2016 až 2017 byla zastupitelkou Středočeského kraje.
Skrze svou roli v institutu byla populární i na sociální síti X, kam začala po vypuknutí ruské války na Ukrajině přidávat denní hlášení o radiační situaci v napadené zemi. Ještě sedm hodin před zprávou o úmrtí se na jejím profilu hlášení objevilo s dodatkem, že „hlášení si dávají přestávku“.
Soustrast rodině a blízkým vyjádřili kromě prezidenta Pavla i další politici. „S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Dany Drábové. Odešla mimořádná žena, která se věnovala službě státu a jeho bezpečnosti,“ napsal na síti X premiér Petr Fiala.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ji označil za mimořádnou osobnost české vědy a veřejného života. Podobná slova zvolil ve vzpomínce také ministr zemědělství Marek Výborný.
Podle ministra pro ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška byla Drábová symbolem rozumu, klidu a odbornosti. „Její úmrtí je obrovská ztráta nejen pro českou vědu, ale i pro naši společnost,“ dodal. Vzpomínku připojil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Dana Drábová je člověk, který v téhle těžké době bude hodně, hodně chybět,“ napsal.
Ministr dopravy Martin Kupka vyzdvihl její přínos pro zemi. „Svůj život věnovala jaderné bezpečnosti a díky její práci je Česko bezpečnější zemí. Bude nám všem moc chybět,“ sdělil. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba byl její přínos pro českou energetiku a veřejnou debatu výjimečný.
Službu státu zdůraznil rovněž ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Na pracovních jednáních i mimo ně byla vždy skvěle připravena s pohotovými poznámkami a výbornými glosami. Říkala to, co si myslí, i když to nebylo vždy populárním“ zmínil v krátké vzpomínce.
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského svým pozitivním přístupem inspirovala řadu lidí. „Dana Drábová byla výjimečná žena, která celý život neúnavně pracovala pro naši zemi, její energetickou bezpečnost i diplomacii,“ dodal.
Na jadernou fyzičku zavzpomínal rovněž předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. „Právě jsem se to dozvěděl. Je mi to velmi líto. Dana byla výborná kamarádka a můj velký vzor,“ napsal na síti X.
Naposledy se šířeji veřejně vyjadřovala v létě po americkém leteckém útoku na Írán. „Rozšíření radiace po úderech USA na íránská jaderná zařízení podle dosavadních dostupných informací nehrozí, kontaminace uranem by se neměla rozšířit mimo areál zasažených zařízení. V případě, že se potvrdí jejich zničení, znamenalo by to pro íránský jaderný program zdržení v řádu více let,“ řekla 22. června.