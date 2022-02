Landova výzva k zahlcení hygien dotazy je v pořádku, není to sabotáž, řekl státní zástupce

Informoval o tom ve středu server Seznam Zprávy s odkazem na rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze.

„Předmětnou výzvu iniciativy Zlatý špendlík a s ní spojeného Daniela Landy lze bez dalšího posoudit jako výzvu k obstrukčnímu jednání, které ve svém výsledku v žádném případě nesměřovalo k naplnění jakéhokoliv chvályhodného jednání, přesto však výzva byla legální,“ zdůvodnil rozhodnutí státní zástupce Martin Bílý.

Landa pro Seznam Zprávy uvedl, že ho policie ani nevyzvala k podání vysvětlení. Tvrdí, že výzva byla obranou občanů proti šikaně a prokázanému politickému zneužívání hygienických stanic, a tedy naprosto legální a legitimní.

Trestní oznámení na Landovu iniciativu podala vzdělávací organizace Scio. Podle názoru jejího právníka Jana Kaczora se hnutí dopustilo několika trestných činů, včetně sabotáže nebo obecného ohrožení. „Původně jsme trestní oznámení podávali za šíření nakažlivé nemoci, ale tu nám obvodní státní zastupitelství překvalifikovalo na sabotáž a posunulo na vrchní státní zastupitelství,“ uvedl už dříve právník.

Žalobu na iniciativu Zlatý špendlík podalo i ministerstvo zdravotnictví. „Zatím přišlo na KHS asi 10 tisíc zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší. Ti, co se zapojili do této akce by měli vědět, že díky nim skončí v nemocnicích více lidí. MZ podává na tuto iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže,“ napsal loni na Twitteru tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Loni v listopadu, v době vrcholící podzimní vlny epidemie koronaviru, vyzvala iniciativa Zlatý špendlík lidi, aby posílali na hygieny žádosti o informace o probíhajících kontrolách, a zahltili tak jejich provoz. Landa tvrdil, že občané se jen dožadují informací, které stát nezveřejňuje nebo s nimi manipuluje. Například na pražskou hygienu přišlo po této výzvě přes 1600 žádostí o informace.

E-mailové schránky hygien byly poté často zahlcené a nefungovaly, a nebylo proto možné s hygieniky několik dní komunikovat jinak než telefonicky nebo zdlouhavě přes podatelnu a datovou schránku. Postup iniciativy kritizovali politici i zdravotníci, Trestní oznámení kvůli podezření ze sabotáže avizovalo podat i ministerstvo zdravotnictví.

Vrchní státní zastupitelství tvrdí, že i přes oprávněnou kritiku takového postupu nelze hovořit o sabotáži. „Ani dočasné ztížení výkonu státní správy nelze považovat za trestný čin sabotáže, když předmětem jednání je vyžadování informací, které je žadatel oprávněn po státu požadovat, jakkoliv lze souhlasit, že motivací nebylo získání informací držených státem, nýbrž obstrukční jednání. Nicméně je věcí státu, zda pro futuro případně přijme dostačující legislativní opatření, kterými se bude případně bránit obstrukčnímu jednání, jejich vyřešení nelze přenášet do trestněprávní roviny,“ uvedl žalobce Bílý.

Krajské hygienické stanice jsou od předloňského března kvůli pandemii nemoci covid-19 maximálně vytížené. K běžné agendě, například kontrolám stravovacích zařízení nebo bezpečnosti práce, se věnují trasování kontaktů nakažených nebo kontrolám dodržování protiepidemických opatření.