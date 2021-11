Landa nečekal zahlcení hygien, prý je jen zesilovačem Zlatého špendlíku. Korunovanej magor, napsal Havlíček

Zlatý špendlík vyzval k zahlcení krajských hygienických stanic žádostmi o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím minulý týden. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch následně v pátek sdělil, že takových žádostí dorazilo na hygienické stanice asi 10 tisíc. Resort už na hnutí podal trestní oznámení pro podezření ze sabotáže.



Text na webu iniciativy s názvem „Výzva k akci: ZAHLŤME NEPRODLENĚ HYGIENY aneb šikanou proti šikaně!“ má v kolonce autora pouze jméno Dan. Daniel Landa se však nyní hájí, že nápad nepochází pouze z jeho hlavy. „Ten text vzešel z širšího okruhu, z právně erudovaných lidí, to není jen moje aktivita. Je to inspirace, jak se domoci silou toho, že začneme být skutečně informováni,“ řekl iRozhlasu.

Navzdory názvu článku zpěvák odmítl, že by žádosti byly šikanou hygien. „Ten článek se tak jenom jmenuje, jeho obsahem je, aby se lidé domáhali svých práv,“ vysvětloval. Landa si ani nepřipouští zodpovědnost za zahlcení stanic v době zhoršování epidemické situace.

„To není na moje přání. Informujeme občany, že mají právo na informace. Nemůžeme tušit, jak velké množství se začne skutečně dotazovat,“ distancoval se od výzvy a prohlásil, že není její tváří. „Jsem jenom zesilovač. Zesiluji hlas Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, zesiluju hlas lékařů Zdravého fóra. Zesiluji hlas našich právníků, kteří jsou sdružení v organizaci Pro Libertate,“ vyjmenoval Landa představitele Zlatého špendlíku.

Obraťte se na jiné, odbyl Landa otázky

Právě na výše zmíněná sdružení Landa odkazoval při následných dotazech iRozhlasu, například co znamená výzva ke sjednocení proti „politické zdravotní diktatuře“ v Česku. „Obraťte se na naše právníky, oni vám to velmi odborně zdůvodní,“ vyhnul se zpěvák odpovědi.



„Já vám jenom říkám: je to totalita. Nikam nemůžu, přestože jsem naprosto zdravý člověk, protože nemám žádné potvrzení. Často u sebe nenosím mobilní telefon, takže jsem diskriminován. A to se děje v totalitě,“ uvedl.



Přes své názory Landa neplánuje vstoupit do politiky. „V tomto budu pokračovat, dokud budu cítit, že se stát chová jako za bolševika. Čím víc na nás budou tlačit, tím víc budeme my tlačit na ně. Jsme skupina občanů, která si to nechce nechat líbit. Toť vše,“ prohlásil.

Aktivitu Zlatého Špendlíku o víkendu odsoudil například vicepremiér v demisi Karel Havlíček. „Jestliže jsme posílili hygieny, jedou na sto procent a pak tam naprosto cíleně posílají - a já se nebojím říct magoři - dotazy, aby je zdržovali, tak v tuhle chvíli to není o tom, že by selhala hygiena nebo selhal stát. Máme jedinou možnost. Díky těmhle cvokům musíme posilovat hygieny o stovky lidí, aby začaly chodit do terénu a kontrolovat a současně vyřizovaly tyhle nesmyslné dotazy,“ řekl v České televizi.

Později na Twitteru reagoval i na následný Landův rozhovor pro iRozhlas. „V neděli jsem v prohlásil, že to je magor. To jsem se spletl. Je to korunovanej magor,“ napsal Havlíček.