Landa vyzývá k aktivnímu odporu, ohání se Listinou základních práv a svobod

„Dnes je velmi zajímavý den. Dnes je totiž Mezinárodní den demokracie,“ uvedl Landa hned na úvod s tím, že iniciativa Žlutý špendlík se posouvá na vyšší úroveň – na Zlatý špendlík. Žlutý špendlík zpěvák následně pozlatil. Iniciativa chce stále bránit hodnoty, po kterých je nyní podle Landy šlapáno. Členové se při tom mají držet hesla „Síla razí cestu“.

„Nebojme se nálepek ‚Odmítači‘ a podobně. Nálepkování bylo vždy nástrojem totality,“ líčil rozhořčeně.

Segregace je nepřípustná, řekl Landa

Zpěvák vyzval spolu se svým týmem, ve kterém jsou například i právníci Jana Zwyrtek Hamplová a Tomáš Nielsen, všechny podporovatele, kteří tak ještě neučinili, aby se registrovali na příslušných webových stránkách iniciativy. Představil také desatero, pod které se všichni členové pomyslně podepisují.

Jeden z bodů například odsuzuje rozdělování dětí ve školách a zaměstnanců na pracovištích na očkované a neočkované. Zaměstnavatelé, kteří budou vyžadovat po svých zaměstnancích povinné očkování, by se podle advokáta Tomáše Nielsena měli zavázat k finanční kompenzaci v případě zdravotních komplikací způsobených vakcinací.

Připojíte se k iniciativě Zlatý špendlík? Ano 292 Ne 599

„Dospělí lidé by se navzájem neměli vychovávat - okřikovat v MHD, nebo se dokonce udávat,“ dodal Landa při předčítání desatera.

Politici po Evropě vládnou podle Landy pomocí nezákonných a neetických protiepidemických opatření. Naopak vyzdvihl Dánsko, které se těchto opatření „zbavilo“. Zkritizoval také média, která podle něj „slouží“ vždy jen jedné určité skupině.

„My už ani nechceme udržet svobodu, my ji musíme vrátit,“ vysvětlila cíle iniciativy Zwyrtek Hamplová.

Již dříve se zpěvák nechal slyšet, že podporovatelé (v té době ještě) Žlutého špendlíku by měli být připraveni k aktivnímu odporu. K iniciativě se podle dosavadních informací přidalo na třináct tisíc lidí včetně odborníků z řad právníků a lékařů.

„Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře. Obnovme normální smysluplný život bez nesmyslných plošných uzávěr, dejme právo dětem chodit do školy bez roušek, testů a očkování,“ vyzývá Landa a jeho tým na webových stránkách iniciativy, která nastupuje po loňském Blanickém manifestu.

Daniel Landa podle svých slov výzvou odkazuje na článek 23 Listiny základních práv a svobod, který říká, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod.

Zpěvák se zasazuje o to, aby v Česku nevládlo „covidové gestapo“, které je podle něj aktuálně u moci v Německu. „To je hnus, co se děje v Evropě. Policisté v Německu nechají mašírovat třicet tisíc lidí z LGBT z části bez roušek. Pak ale přijdou svůj názor mírumilovně a pokojně vyjádřit lidé na onu covidovou situaci a dostávají pěstmi do obličeje, koleny do hlav,“ řekl již dříve Landa v rozhovoru pro CNN Prima News.