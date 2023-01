Nerudová je známá svým poměrně mladým týmem dobrovolníků, mezi které se řadí i sedmnáctiletý Daniel Dvořák. „Politika mě zajímá dlouhodobě, když ještě nemohu volit, tak jsem chtěl podpořit mého favorita alespoň tímto způsobem,“ říká serveru Lidovky.cz usměvavý sympaťák.

Danuše Nerudová dostává kytičku od svého štábu. Volební štáb Danuše Nerudové.

Zleva: synové Filip a Daniel sledují objetí rodičů Danuše a Roberta Nerudových. Synové Filip a Daniel s Danuší Nerudovou.

Ani dle něj není smutek na místě. Výsledek Nerudové rozhodně nepovažuje na debakl. „Ještě loni na jaře byla úplně neznámou kandidátkou a většina lidí v této zemi o ni neměla žádné povědomí. Je neskutečné, co dokázala během tak krátké doby vybudovat. Nepamatuji si žádný jiný příklad z minulosti, že by někdo takto rychle vyrostl a stal se populární osobností ve veřejném prostoru,“ uvedl s obdivem.

Jediná žena v prezidentském klání už odpoledne vyjádřila podporu Petru Pavlovi pro druhé kolo a vyzvala své voliče, ať následují jejího příkladu. A zdá se, že ti tak učiní. Za dva týdny Pavla podpoří třeba Adéla Fastová, která patří do dobrovolnického týmu Nerudové. Dokonce už plánuje, jak od příštího týdne „změní kabát“ a mobilizuje ostatní. „V pondělí máme dobrovolnický call, kde se s týmem domluvíme na tom, jak budeme společně postupovat. Vyjádříme podporu Pavlovi právě proto, aby byl prezidentem demokratický kandidát, a ne Andrej Babiš,“ řekla pro Lidovky.cz čtyřiadvacetiletá žena.

Vedle ní přitakává další slečna z týmu Nerudové. „Věřím, že všichni voliči profesorky Nerudové podpoří v druhém kole Pavla. Vypadá to, že minimálně celý náš tým je pro,“ popisuje 19letá Lucie, která je prý šťastná, že může promluvit do letošních prezidentských voleb.

Obě spolu s dalšími navíc na své favoritce oceňují, že neměla ani během sobotního dne problém projevovat emoce. „Nebojí se je projevit, to je podle mě její charakteristická vlastnosti. A já to neskutečně obdivuji, je velmi lidská,“ přidává se ke kolegyním sedmnáctiletý Daniel.

Žilková: Pavel a Babiš jsou důchodci

Ne všichni příznivci Nerudové však dají hlas Pavlovi. Razantně se proti němu staví herečka Veronika Žilková, která také dorazila do pražského Mánesu a v prvním kolem bývalou rektorku volila. „Pavel a Babiš spolupracovali s komunistickým režimem. Pro mě je absolutně nepřípustné je volit,“ svěřila se emotivně pro Lidovky.cz. Proto údajně k volbám za čtrnácti dní nepůjde.

„Oba by měli být v důchodu. Pro mě to jsou dva senioři s temnou minulostí. Mě také už nevezmou na místo učitelky, protože už nejsem v aktivním věku. Danuši jsem podpořila nejen proto, že je to žena, ale i kvůli jejímu věku,“ pokračovala herečka s tím, že lidé nad 60 let na Hrad nepatří.

Reportérka Lidových novin Magdaléna Komůrková v rozhovoru s Veronikou Žilkovou.

Podle ní by Nerudová určitě měla kandidovat v příštích prezidentských volbách za pět let. „Teď se spoustu věcí naučila a za pět let už bude vědět, do čeho jde. Já ji jednoznačně do budoucna vidím jako prezidentku, nebo minimálně jako premiérku. Ženy do politiky patří,“ myslí si Žilková. Samotná Nerudová svou případnou kandidaturu nevyloučila. „Všechny možnosti jsou otevřené,“ doplnila svoji slavnou voličku ve velkém rozhovoru pro Lidovky.cz.

Neruda se málem rozbrečel

Mimo sociální politiky sázela na ženskost během své kampaně i sama bývalá rektorka Mendelovy univerzity, když často zmiňovala, že coby žena chce rovná práva pro všechny. Ostatně určitý feminismus je znát i ve volebním štábu. Když Nerudová v hloučku novinářů odpovídá na dotazy, jedna postarší žena se uráží, když se mužští kolegové tlačí dopředu. „My ženy jsme mnohem slušnější, tady je přesně vidět ta nerovnost,“ rozčiluje se.

Emotivní den to byl i pro Roberta Nerudu – manžela prezidentské kandidátky. Během projevu své chotě tak tak udržel slzy na krajíčku. „Moc děkuji svému muži, jenž to se mnou vydržel, i když to nebylo jednoduché,“ prohlásila na tiskové konferenci Nerudová ve chvíli, kdy už bylo jasné, že se do druhého kola nepodívá. Životní partner ji následně předal kytici, přidal polibek a následovala další vlna emocí.

Skandování „Nerudová, Nerudová, Nerudová“ se ostatně během dne objevilo několikrát. „Vidíme vás za pět let na Hradě,“ zakřičel jeden z dobrovolníků myšlenku většiny v sálu. Čas ukáže, zda byl v sobotu 14. ledna 2023 prorokem.