Dar za 15 tisíc, na cizí státníky čekají na Hradě ‚sériové’ primky. Projev nezájmu, míní diplomat Svoboda

PRAHA Deset významných zahraničních politiků, kteří se v příštím roce setkají s prezidentem Milošem Zemanem, se mohou těšit na speciální dar. Hrad pro ně nechal vyhotovit číslovanou edici hodinek Prim s malým státním znakem a nápisy Pravda vítězí. Podobný doplněk si přitom může objednat každý, jeden kus vyjde na 15 tisíc korun.

Správa Pražského hradu si od společnosti Elton hodinářská, výrobce náramkových hodinek značky Prim, nechala vyrobit deset kusů specificky upravených hodinek. Lišit se budou zejména tím, že budou vyvedeny s malým státním znakem v číselníku a s nápisy „Pravda vítězí“ v několika světových jazycích na víčku. Dohromady Hrad za zakázku zaplatil 150 tisíc korun. Vyplývá to z veřejně dostupného registru smluv.



„Jedná se o dar prezidenta republiky významným zahraničním návštěvám, hlavám států či předsedům vlád v rámci zahraničních cest pana prezidenta nebo návštěvám cizích hlav států či předsedů vlád v České republice,“ přiblížil serveru Lidovky.cz šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Sám zastává názor, že prezidentská kancelář by měla obdarovávat návštěvy výjimečnými předměty, které se nedají pořídit v obchodě. „Nechci vázu za 20 tisíc korun, kterou si může koupit kdokoliv. Chci věc, kterou si běžně nekoupíte, protože ji pokládám za zajímavou, unikátní,“ uvedl.



Model Prim Svatováclavské 40 Q, z nichž hradní hodinky s pracovním názvem Prim Lev Q vycházejí.

Nutno ovšem podotknout, že podobnou modifikaci si u hodinářské společnosti může objednat úplně každý. Jen patrně bez malého státního znaku, jehož užití podléhá zákonu.

Hodinky označené pracovním názvem Prim Lev Q vycházejí z modelu Prim Svatováclavské 40 Q. Jejich cena se běžně pohybuje kolem 14 tisíc korun. Písmeno „Q“ značí, že jsou vybaveny quartzovým strojkem.

I proto podle výrobce není jejich hodnota vyšší, jak by se u počtem omezené série předpokládalo. „Limitovaná edice znamená konstrukčně i designově zcela nový model. U hodinek pro Pražský hrad nejde o limitovanou edici, ale pouze o individualizaci stávajícího běžného modelu, tedy rytinu zadního víka, a drobnou změnu na číselníku,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Milan Kozel, generální ředitel Elton hodinářská.

Podobné individualizace firma údajně provádí u zhruba 70 procent prodaných hodinek. Často se jedná třeba o vyrytí věnování nebo monogramu. „Cena za objednané hodinky je zcela standardní, příplatky za individualizaci se pohybují v jednotkách tisíců korun,“ odmítl Kozel, že by hodnota hodinek byla vyšší a Hrad je pořídil levněji.

Zajímavostí totiž je, že většinový podíl ve společnosti Elton hodinářská od května 2016 drží firma Czechoslovak Group zbrojaře Jaroslava Strnada. Ten letos 28. října převzal z rukou Miloše Zemana státní vyznamenání za zásluhy o stát. Tři dny po dokončení objednávky.

Svoboda: Proč by je cizí státník nosil?

Někdejší ministr zahraničí a zakladatel Diplomatické akademie Cyril Svoboda se ale domnívá, že hodinky za několik tisíc korun nejsou důstojnou pozorností pro cizí státníky.



„Dar nemusí být drahý, ale měl být adresný tomu, komu se dává. To znamená, že nevytáhnu ze skříně hodinky, kterých tam mám deset, a jedny vytáhnu. V takovém případě na jmenovaného nemyslím,“ okomentoval Svoboda pro server Lidovky.cz.

Někdejší ministr zahraničí a bývalý lidovecký předseda Cyril Svoboda.

Dary pro významné představitele cizích států by podle něj měly být uzpůsobené jejich zálibám. „Například se dozvím, že ministr Ruské federace sbírá mapy, tak jednu koupím. Někdo hraje fotbal, tak mu pořídím pěkný fotbalový míč. Tím projevuji o druhého člověka zájem,“ uvedl exministr.

Hodinky tohoto typu podle jeho slov mohou být vhodným prezentem ve chvíli, kdy by během očekávané návštěvy došlo na neplánované setkání. Pro takové situace by prý šéf protokolu měl vždy nosit jedny hodinky ve svém kufru. „Jako záložní řešení nebo jako pozornost na konference jsou vhodné, ale ne na bilaterální setkání. Cizí hlava státu nebo premiér je stejně užívat nebude nebude, navíc s nápisem ‚Pravda vítězí‘. Proč by je nosil?“ dodal Cyril Svoboda.

Podle Kruliše jde o dar, jenž neskončí v šuplíku, ale obdarovaný si ho minimálně vystaví, když už jej nebude užívat. S takovým účelem prý byl pořizován.

Prezident Miloš Zeman je pověstným častým sledováním hodinek. Na snímku před tiskovou konferencí po postupu do druhého kola prezidentských voleb v lednu 2013.

Hradní primky by měly být hotové na konci letošního prosince. První státník by je měl obdržet na počátku nadcházejícího roku. Zatím ale není zřejmé, kdo to bude. Prezidentská kancelář v současnosti nemá potvrzené termíny předpokládaných návštěv. „Těch státníků zase tolik není, abychom rozdali 50 hodinek ročně. Bude to opravdu velmi vzácné,“ dodal šéf protokolu.