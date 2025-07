„V červnu jsme měli za cíl naplnit sklad třemi sty krevními vaky, to by značilo dostatek krve na měsíc červenec nejen pro naši, ale částečně i pro okolní nemocnice. Povedlo se to pouze ze dvou třetin,“ uvedla vedoucí laborantka Transfuzní stanice Slezské nemocnice Simona Kudlíková.

Proč v létě chybí krev Krev se nedá odebrat do zásoby, nutný je průběžný dostatek dárců všech krevních skupin po celý rok. Kvůli dovoleným a cestování si v létě ne všichni dárci na darování krve najdou čas. Důvodem je i zvýšená aktivita klíšťat. Přisáté klíště znamená pro dárce dočasnou stopku v darování krve. Odložit dárcovství také musí lidé po návratu z rizikových zahraničních destinací, například z Egypta, Tunisu, ale i Řecka, Maďarska či Rumunska.

Aktuálně už nemocnice pociťuje mírný nedostatek dárců krevní skupiny 0 minus. „Zásoby ostatních krevních skupin máme na zhruba dva až tři týdny, ale vzhledem k vývoji situace v okolních transfuzních zařízeních očekáváme výrazný nedostatek dárců všech krevních skupin již na konci července a po celý srpen,“ upřesnil primář Hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice Lukáš Stejskal.

Aby dárce opavští zdravotníci motivovali, připravili na léto několik akcí. „Pro prvních osmdesát dárců, kteří přijdou darovat plnou krev, město Opava věnovalo permanentky na Městské koupaliště na celé léto,“ uvedla příklad mluvčí Slezské nemocnice Aneta Paroulková.

Vedení nemocnice také pro dárce připravilo soutěž o ubytování v beskydském hotelu Sluníčko a o poukazy do nemocniční lékárny. „Cílem není jen nalákat nové dárce, ale také poděkovat těm stálým a odměnit je,“ vysvětlil ředitel nemocnice Karel Siebert.

Zdravotníci zamíří za dárci až do jejich obcí

V srpnu nemocnice také začne s mobilními odběry. „Budeme za dárci vyjíždět do jejich místa bydliště nebo pracoviště. Je to velice nejen administrativně náročný proces, ale věřím, že se naše úsilí vyplatí,“ doufá primář Stejskal. Vybraných je dvanáct lokalit.

Mobilní tým už má Krevní centrum ostravské fakultní nemocnice. V minulých dnech vyrazil například do stonavského dolu ČSM, kde krev darovala padesátka zaměstnanců OKD.

„Letní období bývá z pohledu krevních zásob kritické. Mobilní odběry nám pomáhají situaci zvládnout,“ uvedla marketingová manažerka krevního centra fakultní nemocnice Zuzana Jurčeková.

Podle Martina Kořístky, zástupce primářky ostravského krevního centra, je stav zásob momentálně spíše nižší. „Aktuální zásobu krve bez doplňování spotřebujeme za sedm dní, krevní destičky za zhruba dva dny.“

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava je s dárci průběžně v kontaktu. „V případě potřeby je vyzýváme prostřednictvím telefonu, sms, sociálních sítí nebo médií,“ dodal Kořístka.

V Třinci zavedli i odpolední odběry krve

Ostatní oslovené nemocnice v kraji zatím přímý nedostatek nepociťují, na náročné léto se ale připravují. „Na Hematologicko-transfuzním oddělení v současné době nepociťujeme kritický nedostatek krve, nicméně podobně jako každý rok v letních měsících evidujeme pokles počtu objednaných dárců,“ uvedla mluvčí Nemocnice Třinec Irena Sikorová Nožková.

Doplnila, že se to může projevit sníženými zásobami na začátku srpna. „Aktuálně se případný nedostatek může nejvíce týkat krevních skupin A minus, 0 minus, B minus, AB minus a také 0 plus,“ upřesnila Nožková. Aby třinecká nemocnice darování v létě podpořila, zavedla jednou měsíčně možnost čtvrtečních odpoledních odběrů.

Nemocnice Karviná-Ráj stav svých krevních zásob zveřejňuje na webu. Aktuálně hlásí velmi malé zásoby u skupin A minus a 0 minus a vyzývá dárce těchto skupin k příchodu co nejdříve. Naopak u skupiny AB plus tam platí stop stav.

„Samozřejmě letní měsíce jsou vždy náročnější a my vítáme každého nového dárce. Skvělé zkušenosti máme s týmovým dárcovství, kdy k nám přichází skupiny z různých institucí, sportovci, studenti,“ uvedla mluvčí karvinské nemocnice Marcela Hladká.