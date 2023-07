Mapy, telefony, prostě jako ve filmu. Češi navštívili velitelství armády v Chersonu

Lidé telefonují, na stole jsou mapy. Vypadá to tam, jak to známe z filmů, popisuje Martin Ondráček z iniciativa Dárek pro Putina návštěvu velitelství v Chersonu. Mimo jiné i tam mířila humanitární pomoc, včetně sanitky, kterou s iniciativou na Ukrajinu vezl tým Team4Ukraine. Cesta na Ukrajinu však nebyla snadná, konvoj zdržela rozbitá sanitky či byrokracie na polských hranicích.

Iniciativa Dárek pro Putina v čele se spoluautorem Martinem Ondráčkem společně s týmem Team4Ukraine vyrazila v minulém týdnu na Ukrajinu, kam vezla humanitární pomoc, včetně sedmi sanitek.

Místopředseda Team4Ukraine Jan Heřmánek pro iDNES.cz popisuje, jak cesta na Ukrajinu a do první linie vypadala. Současně poukazuje na některé byrokratické problémy, které tým při cestě potkaly na polských hranicích. Zároveň přibližuje současný život lidí na Ukrajině či časté poplachy kvůli leteckým útokům nebo dronům.

Každý tým byl vybaven dozimetrem

Na Ukrajinu vyrazil i Martin Ondráček, který je spoluautor projektu Dárek pro Putina. „Nikdy jsme tam nebyli a jsme rádi, že nás někdo vzal,“ poznamenává k začátku výpravy Ondráček, když poté si bere slovo místopředseda Team4Ukraine Jan Heřmánek, přezdívaný Sully.

Právě Sully se cesty zhostil jako velitel. „Jako obvykle se poslední týden před samotným výjezdem do Ukrajiny vše komplikovalo, objevovaly se na poslední chvíli technické či jiné překážky. Například ještě v den odjezdu se projevilo na jedné ze sanitek vadné turbo, které sice běželo, ale vykazovalo zvuky a chování, že jsme nevěděli, kdy odejde,“ popisuje první problémy, které nastaly ještě před odjezdem.

Výměna na poslední chvíli však nebyla kvůli času možná, tak tým alespoň podle Sullyho sháněl nové turbo a náhradní díly, aby měl zálohu, pokud by auto selhalo po cestě. „V týmovém skladu se už od rána finišovaly předávací a celní dokumenty pro celou expedici, tentokrát 12 vozidel. Postupně, jak přijížděli lidé z týmu do skladu, se zapojovali do finálního balení, popisování a nakládání materiálu do vozidel,“ přibližuje dále Sully.

Současně podotýká, že kvůli posledním výhrůžkám Ruska s možností útoku na jadernou elektrárnu byl každý tým vybaven dozimetrem.

Nikdo si „mimořádnou událost“ nepřejeme

Večer již všechna auta byla naložená, zbývala finální kontrola a rozřazení posádek. Celkem se na cestu vydalo 26 řidičů, 12 vozidel včetně 7 sanitek a asi 10 tun materiální pomoci.

„Během nakládání si skupinka nováčků ještě opakovala s naším hlavním zdravoťákem základy první pomoci a použití škrtidel na masivní krvácení. Nikdo si ‚mimořádnou událost‘ nepřejeme, ale jistá rizika tu jsou a je lepší být připraven, než překvapen,“ říká Sully.

Poté následoval bezpečnostní briefing. „Poslední desítky hodin před odjezdem vypadaly jako příprava na běžnou rodinnou dovolenou. Jen nenakupujete krémy a plavky, ale balíte zásoby jídla a vody, vojenské oblečení a balistickou výbavu. Rychle podepsat smlouvu na poslední darovanou sanitku, modlit se, ať nakoupené zdravotní vybavení dorazí na základnu včas,“ přidává svou vzpomínku na cestu Ondráček, který současně prozrazuje, že volací znak jeho vozu, ve kterém cestoval, byl Kodiak. „Na to nezapomenu,“ přiznává.

Krátce po sedmé večer se konvoj dal do pohybu. Jen kousek za Prahou však přišel další problém. Jedna sanitka odešla. „Zrovna té, kde vypadalo vše obstojně, odešlo turbo. Náš automechanik přijel ze své dílny na motorce, aby rychle zhodnotil stav závady. Bohužel sanitka byla pro tento výjezd odepsaná… nedalo se nic dělat,“ bere si slovo opět Sully.

Tým z rozbité sanitky rychle přeložil vybavení do ostatních vozů, tak aby alespoň částečně souhlasily s materiálem uvnitř celní deklarace a také cílové destinace, protože tým se během výjezdu několikrát dělil a zase spojoval.

Sanitky podléhají zvláštnímu povolení

Druhý den kolem sedmé ráno tým dorazil na hraniční přechod Polska a Ukrajiny. Fronta podle Sullyho byla zhruba na hodinu, což podle jeho slov nebylo nic hrozného. Jenže tady přišla další komplikace.

„Sanitní vozy nově podléhají zvláštnímu vývoznímu povolení, pakliže jdou do konfliktních oblastí Chersonu, Donbasu a jinde. Moc pěkné, celník otáčí sanitky a měli jsme jet 25 kilometrů zpět, kde nám papíry vyřídili. Bohužel polští celníci většinou mluví jen polsky, a tak je ne vždy jasné, co přesně myslí,“ popisuje Sully.

Při byrokratickém problému na hranicích část výpravy jede napřed, a to do dětského domova ve Vinnycji. Paní Světlana, která dětský domov s válečnými sirotky a několika postiženými dětmi vede, na výpravu už čekala.

Sullyho skupina mezitím musela 25 kilometrů pro nezbytné papíry, které rychle cestou tiskne. Mimo jiné jde o kupní a darovací smlouvu. Jenže nakonec jim je sděleno, že je potřeba jet až do Řešova na odbavení extra celní agenturou, která řeší práva na konfliktní oblasti. Po dvou hodinách v Řešově mohl Sullyho tým konečně vyrazit.

Letecký poplach

Sullyho skupina tedy zamířila za zbytkem do dětského domova. Ráno za silného deště se však na mobilech ozval alarm leteckého poplachu. „Jsou velmi agresivní, aby každého vzbudily,“ říká pro iDNES.cz k poplachům.

Výprava do tamního dětského domova dovezla hromady oblečení, hygienických prostředků, pračky, sušičky, hračky a taky trampolínu a herní konzoli.

Ondráček mezitím doplňuje dojmy z dětského domova. Bydlí zde i váleční sirotci a instituce nemá ani peníze na benzín do sekačky. Takže tamní rozlehlá zahrada je zarostlá. Tým se tak rozhodne, že benzín koupí.

Jižní a východní skupina

Po odjezdu z Vinnycje se konvoj rozdělil na dva týmy. „Rozdělili jsme se na jižní a východní skupiny. Jižní vyrazila se dvěma sanitkami a doprovodným vozidlem do Chersonu s pomocí pro vojáky i civilisty v dané frontové oblasti. Skupina ‚Východ‘ naopak směřovala s 4 sanitkami a 3 doprovodnými vozidly do vojenské nemocnice v Kremenčuku, záchranářské stanice v Dnipru a na Charkovskou frontu za 41. mechanizovanou brigádou,“ popisuje dále Sully.

Právě v Dnipru předala skupina sanitky městské radě. „Bylo to hezké. Docela na to čekali. Je důležité si uvědomit, že Dnipro je město, kde se lidé snaží žít normálně. Sedí v hospodách, prochází se po ulicích, jen teda mají policejní hodinu,“ doplňuje k zážitku z města Ondráček.

Lidé do úkrytu již vždycky neutíkají

Současně poukazuje na to, že lidé ve městech už do úkrytu při každém varování, již neutíkají. „By se tam museli zbláznit. Chodí tam normálně do práce, ale jednou za dva až tři týdny tam prostě přiletí raketa a zabije několik lidí,“ říká dále Ondráček s tím, že sanitky na Ukrajině jsou nedostatkovým zbožím.

„Dnipro je obrovské město. Každá sanitka, kterou nemají, pak chybí při běžných výjezdech, stále tam musí řešit infarkty nebo dopravní nehody. K tomu řeší požáry. Rusové moc dobře vědí, proč se trefí do záchranářského centra, prostě zkomplikují život ve městě,“ poukazuje Ondráček.

Právě v Dnipru podle Sullyho zůstala větší část týmu. Část pomoci totiž také mířila, jak již bylo výše zmíněno, na charkovskou frontu za 41. mechanizovanou brigádou. „Vezli jsme tam sanitku pro polní obvaziště. Zároveň jsme vezli drony a podobné věci. Brigáda je totiž nová, takže toho nemá moc, ale už je zapojená do ofenzívy na východě,“ popisuje Sully.

Zároveň upozorňuje na to, že v tomto případě se již jednalo o hodně rizikovou zónu. „Vybrali jsme část lidí, kteří pojedou. Bylo to nutné minimum. Jednalo se o lidi, kteří byli seznámení s rizikem, museli mít neprůstřelné helmy, vesty a zdravotnické povědomí, kdyby se něco stalo, aby se dokázali ošetřit,“ popisuje dále Sully.

Vybraný tým se tedy poté vydal do válečné oblasti, kde se potkal s velitelem brigády. „Bylo to pěkné gesto důvěry. V armádě je to velice utajované zařízení a zároveň je to tučný cíl pro Rusko,“ říká dále k cestě.

Ondráček současně doplňuje, že po příjezdu bylo celé město zhasnuté. „Přijeli jsme v noci, spali jsme tam v nějaké hotelu. Poté jsme pokračovali dál. Když jsme se dostali nedaleko fronty, tak si pro nás lidé z brigády přijeli,“ popisuje Ondráček s tím, že poté přijeli k objektu, který vypadal jako zhruba osm let opuštěná restaurace.

„Auta jsme schovali pod stromy. Ve sklepě toho objektu bylo totiž velitelství,“ přibližuje Ondráček. Sully jeho slova doplňuje tím, že auta se schovávají proto, aby nebyla vidět z dronu.

Ukrajinci přešli na západní standardy

„Když jsme šli dovnitř, tak jsme si akorát všimli, že tam jsou zakopané solární panely a nějaké antény. Poté, co jsme vlezli do sklepa, tak tam bylo to, co znáte z filmů. Štáb, schovaný pod barákem, kde to všechno jede - lidé tam telefonují, byl tam ohromný stůl, kde jsou mapy. Všichni tam sedí a mají na papíře popsané, co dělají. Trvalo mi několik minut, než jsem se vynadíval. Bylo to nesmírně zajímavé,“ popisuje Ondráček.

Sully jako voják v aktivní záloze prý ocenil to, že Ukrajinci přešli na západní standardy. „Podařilo se nám tam domluvit něco, o čem zatím nechceme mluvit. Velitel nám řekl, co potřebují a našli jsme nějakou cestu, na které nyní pracujeme,“ doplňuje dále Ondráček.

Poté ještě tým předal tamním vojákům sanitku. „Akce se musela urychlit. Bylo tam totiž oznámeno, že přiletěl ruský dron a hrozilo nebezpečí, takže jsme se rychle sbalili a jeli pryč. Nechtěli jsme ohrožovat sebe a ani je,“ přidává další zkušenost Sully s tím, že poté začal ukrajinská armáda úkryt okamžitě balit.

„Přesouvání se děje každých několik dní, minimálně po týdnu se velitelství stěhuje,“ podotýká s tím, že poté se opět vrátili do Dnipra, kde na ně čekal zbytek týmu. Následně se přesunuli do Kyjeva, odkud se vydali zpět do České republiky.

Rozstřílel auto plné civilistů

Sully současně ještě upozorňuje na rozsáhlé zaminování Ukrajiny. Někteří farmáři se i přesto snaží obdělávat svá pole, jenže mnohdy přijdou kvůli najetí na minu o život. „Rusové ve své pomstychtivosti nechávají miny v domech, třeba v šuplíku, lednici nebo do je dávají praček či sklepů. Tohle všechno je potřeba postupně odstraňovat, je to však riziková a dlouhodobá činnost,“ poukazuje na další skutečnost.

Lidé podle něj jsou již na Ukrajině unavení. Sully zároveň poukazuje na to, že Team4Ukraine spolupracuje na dokumentování a sbírání důkazů ohledně válečných zločinů. „Bavíme se o desítkách tisíc zločinů, které tam jsou napáchány,“ říká s tím, že jen jeho týmy byly na zhruba šesti masových pohřebištích:

„Byli tam uškrcení starci, popravené ženy a děti. Je to větší hnus, než si dokážete představit.“

Sully upozorňuje, že svědectví je nutné zaznamenat co nejdříve. „Poté, co tam třeba najedou novináři, se lidem postupně mění, jak si události vybavují,“ pokračuje a poté přidává příklad z Irpině:

„Na křižovatce byla kamera, stálo tam obrněné vozidlo ruské armády, které to tam okupovalo. Přijíždělo k nim vozidlo plné civilistů, žen a dětí. Snažili se utéct, dávali ruce ven z auta a mávali, že jsou civilisté. Ruský velitel mávl na střelce, ať to auto rozstřílí. Rozstřílel auto plné civilistů.“