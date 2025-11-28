Dárek pro Putina couvá od koupě rakety Flamingo. Nenaletěli jsme, ujišťuje Dědek

Česká iniciativa Dárek pro Putina přehodnocuje plány na nákup rakety Flamingo, na kterou v rámci piety za Danu Drábovou vybrala 12,5 milionu korun. Výrobce střely je totiž spojován s ukrajinským „šíbrem“ Timurem Mindičem, který se ocitl v centru obřího korupčního skandálu.
„Aktuálně to řešíme. Hledáme alternativu a stále s nimi jednáme,“ uvedl pro iDNES.cz zakladatel iniciativy Dárek pro Putina Dalibor Dědek. Vybrané miliony má iniciativa stále na účtu a nepředala je společnosti Fire Point, která střely Flamingo vyrábí.

Nejznámější česká sbírka na zbraně pro ukrajinskou armádu podle něj zařadila zpátečku ve chvíli, kdy o výrobci dostala informace od ukrajinské vojenské rozvědky HUR.

„Jednáme velmi obezřetně a máme tam velmi dobré kontakty. V tomto případě jsme peníze vybrali velmi rychle, ale objevily se vážné pochybnosti, že nepůjdou na produkt, na který se vybíralo. Takže jsme jim nenaletěli a nyní hledáme vhodnou alternativu,“ vysvětlil známý jablonecký podnikatel.

Iniciativa Dárek pro Putina vybrala díky sbírce peníze na raketu s plochou drahou letu Flamingo, která se jmenuje DANA 1 po zesnulé Drábové. (23. října 2025)
Ukrajinská armáda ukázala start rakety Flamingo (13- listopadu 2025)
Martin Ondráček, který se podílí na iniciativě Dárek pro Putina.
Pracovníci kontrolují řízenou střelu Flamingo v tajné továrně společnosti Fire Point na Ukrajině. (18. srpna 2025)
První zprávy o raketě Flamingo se objevily letos v srpnu a okamžitě vzbudily senzaci. Z Kyjeva proudily informace, že růžová střela s plochou dráhou letu dokáže zasáhnout cíle vzdálené až tři tisíce kilometrů a teoreticky by tak mohla ohrozit i Moskvu nebo Petrohrad.

Současně se však objevovaly i pochybnosti. Vyvěraly především z faktu, že výrobcem střely je společnost Fire Point, která z malé filmové společnosti zmutovala v příjemce obřích armádních zakázek a podle ukrajinských médií ji ovládal Timur Mindič. Přítel prezidenta Zelenského z dob jeho působení v showbyznysu se nedávno ocitl v centru obřího korupčního skandálu a utekl do zahraničí.

Dárek pro Putina sbírku na raketu vyhlásil v říjnu po úmrtí Dany Drábové, dlouholeté šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Potřebných 12,5 milionu korun na raketu pojmenovanou DANA 1 se vybralo během necelých 48 hodin, minulý týden si zástupci iniciativy růžovou střelu osobně prohlédli na Ukrajině.

Jedním z nich byl Martin Ondráček. Ten nyní přiznává, že kolem střely panuje příliš emocí, dezinformací a nejasností a stále není stoprocentně jisté, že skutečné létá a dokáže přesně zasáhnout cíl.

„Rozumíme tomu, že tu je jistá míra nevole nad tím utratit peníze právě za tuto raketu, protože existuje reálné podezření, že výrobce je napojený na lidi kolem Andrije Jermaka (poradce prezidenta Zelenského, v pátek u něj proběhla razie protikorupční policie, pozn. red.).

Co s vybranými penězi bude dál? Jednou z alternativ je koupě jiné rakety, velmi pravděpodobně od jiného výrobce. Ale možná ještě důležitější je otázka, jestli celá kauza Flamingo nemůže Čechy odradit od další pomoci Ukrajině.

„Podle mě ne. Pokud z tohoto příběhu někdo vyjde jako debil, tak to budu já. Protože to jsem já, koho u rakety vyfotili. Nikoliv lidi, kteří na ni přispěli. Jejich peníze máme pořád na účtu. My garantujeme, že je utratíme za něco, kde budeme mít stoprocentní jistotu, že budou pracovat ve prospěch naší věci,“ ujistil Ondráček.

