Rekordní dar. Dárek pro Putina dostal sto milionů, většina půjde na drony

Stomilionový dar na zbraně pro Ukrajinu je po téměř čtyřech letech války mimořádný počin, podle organizátorů iniciativy Dárek pro Putina se tak štědrý donor objeví jen jednou za rok. Své jméno si však nepřeje zveřejnit.
„Je to člověk, který dlouhodobě podporuje Ukrajinu a letos se rozhodl realizovat svůj dar právě prostřednictvím nás,“ vysvětluje Martin Ondráček z nejznámějšího českého projektu vybírajícího peníze na vojenskou podporu napadené země.
Neznámý dárce podle něj měl jen dvě podmínky: aby se peníze využily co nejrychleji a aby jejich podstatná část šla na různé typy a kategorie dronů. Dvanáct a půl milionu korun tak půjde na nákup 500 bojových dronů od české zbrojovky STV Group. Stroje s názvem Drönbumm 2 jsou dodávány i s municí, takže je operátoři na frontě mohou po nahrání firmware okamžitě použít.
„Je to osvědčený systém. Na Ukrajinu jsme už v první várce dovezli pět set a vojáci z nich byli nadšení. Na frontě se často improvizuje, pod drony se bastlí různé granáty a miny, což není vždy bezpečné. Tohle řešení je výrazně bezpečnější a profesionální. A navíc je to vzhledem k výkonu cenově dostupné,“ říká Ondráček.
Stejná částka půjde na specializované stíhací drony určené k sestřelování ruských šáhidů. Ukrajinská protivzdušná obrana se na ně v posledních měsících spoléhá čím dál víc, protože se osvědčily a jsou daleko levnější než drahé a nedostatkové protirakety do západních systémů. Například na Ukrajině vyrobený interceptor Sting (Žihadlo) dokáže létat rychlostí až 343 kilometrů a nedávno dokonce sestřelil šáhid s tryskovým pohonem.
„Pro Ukrajinu jsou šáhidy obrovský problém, ale nyní se zdá, že se podařilo najít funkční a zároveň finančně efektivní řešení,“ líčí hlavní výhody na Ukrajině vyráběných „žihadel“ Ondráček. Peníze půjdou nadačnímu fondu Serhije Prytuly, jiný anonymní dárce tuto částku navíc zdvojnásobí, takže na Ukrajinu půjde 25 milionů korun.
Dalších pět milionů korun půjde na průzkumný dron Galka, čtyři miliony korun dostane pražský Spark Spolek vyrábějící drony s optickým vláknem. FPV kvadrokoptéry vybavené masivní cívkou mají tu výhodu, že se na rozdíl od dronů ovládaných přes radiový signál nedají zarušit. Rusové dnes mají v „optice“ značnou převahu a jediný, kdo tyto stroje v Česku dokáže postavit, je právě spolek kolem nezdolné podnikatelky Lesjy Kopčuk.
Dárek pro Putina vznikl v reakci na ruskou invazi v květnu 2022. Nezisková organizace založená jabloneckým podnikatelem Daliborem Dědkem už na vybavení pro obránce Ukrajiny vybrala více než miliardu korun, za které koupila například raketomet RM-70, tank T-72 nebo americký vrtulník Black Hawk.
Značnou pozornost nedávno vzbudila sbírka na střely Flamingo z dílny ukrajinské společnosti Fire Point. Když vyšlo najevo, že firma je spojována s korupční aférou kolem Timura Mindiče, začala česká iniciativa od nákupu růžové rakety couvat. Dárce v Česku ujistila, že vybrané miliony má stále na účtu.
„Nyní jde především o Dánsko, které do toho vložilo vlastní prostředky a nyní si vyžádalo souhrnnou zprávu o stavu projektu Flamingo. Jakmile ji obdržíme, budeme se jí zabývat. Pokud nás přesvědčí, že to skutečně funguje, létá a má reálný výkon, jsme připraveni to koupit. Pokud se rozhodneme, že do tohoto nevstoupíme, tak okamžitě oznámíme náhradní řešení,“ říká Martin Ondráček.