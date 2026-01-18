Propuštěný Čech Darmovzal by měl večer přiletět z Venezuely, řekl Macinka

Letadlo s propuštěným Čechem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely do Česka a dnes večer by mělo přistát v Praze. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V letadle jsou podle něj další tři, nebo čtyři cizinci, které věznil režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.
Jan Darmovzal. K aktivní záloze u 43. výsadkového pluku Chrudim nastoupil v roce 2019, kde působí na pozici staršího střelce. | foto: archiv Jana Darmovzala

Čecha Jana Darmovzala propustili z venezuelského vězení.
Propuštění Darmovzala oznámil Macinka v pátek ráno společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na mimořádné tiskové konferenci. Hned pro něj vyrazil armádní speciál, ten by měl přiletět i s dalšími zadrženými cizinci v neděli večer.

„Americkou operací nabrala situace ve vztahu k našemu úsilí dostat pana Darmovzala ven z vězení dynamiku. Řešili jsme to od momentu, kdy jsme usedli na ministerstva, dostat ho ven byla naše priorita. Situace se opravdu trochu změnila tím, že se ve Venezuele blíží změna režimu, uvolňují se podmínky. Jednání se vedla na různých úrovních a nechceme to specifikovat,“ uvedl Macinka v pátek.

Venezuelské úřady zadržely Čecha v září 2024 s tvrzením, že se muž chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.

S podobnou záminkou venezuelské úřady zadržely i další zahraniční občany. Českého občana nevládní organizace Foro Penal označila za člověka zadržovaného za politickým účelem.

Darmovzalův otec Oldřich minulý týden poskytl rozhovor portálu iDNES.cz. Uvedl, že netuší, v jakém stavu je jeho syn. Obviněním nikdy neuvěřil a přiznal, že doufá v brzký návrat domů. „Madurův režim je jako Československo v 50. letech,“ říká.

